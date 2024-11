DAX startet freundlich. Ruhiger Handel erwartet

Nach zwei schwächeren Handelstagen eröffnete der DAX® heute wieder erholter. Er startete bei knapp 19.370 Punkten und damit rund 0,6 Prozent höher. Auch die gemischten asiatischen Aktienmärkte konnten dem deutschen Leitindex noch keine klare Richtung geben. Aufgrund des Feiertags in den USA ist heute tendenziell eher ein ruhiger Handel zu erwarten. Im Laufe des Tages werden noch Daten zum Verbraucherpreisindex in Deutschland veröffentlicht.

Unternehmen im Fokus

Daimler Truck setzt seine Aufwärtssträhne von gestern fort. Gestern verteuerte sich das Papier um rund 1,2 Prozent. Heute notiert die Aktie im Xetra-Handel 3 Prozent höher bei 35,65 EUR. Auch bei Vonovia zeichnete sich gestern ein bemerkenswerter Auswärtstrend ab. Das Papier stieg im Xetra-Handel um mehr als 3 Prozent. Grund dafür waren die nachlassenden Renditen am Anleihenmarkt. Aber auch die wieder besser werdende Stimmung im Immobiliensektor trug dazu bei. Heute steht das Papier leicht im Plus. SAP zählte am 27.11.2024 zu den Verlierern im DAX®. Seit Anfang der Woche war die Aktie des Softwarekonzerns auf einer Abwärtsfahrt. An diesem Morgen konnte sie vorerst diese Abwärtsfahrt unterbrechen und notiert knapp 0,7 Prozent höher. Süss Microtec eröffnete mit einem Plus von 4,5 Prozent. Damit gehört der Halbleiterausrüster zu den Gewinnern im SDAX®.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 19.500/19.667 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.756/18.930/19.103/19.300 Punkte

Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach oben und setzte sich zunächst bei 19.370 Punkten fest. Der kurzfristige MACD-Indikator signalisiert eine leicht steigende Trendbewegung. Gelingt der Ausbruch über die Widerstandsmarke von 19.500 Punkten eröffnet sich die Chance auf eine Erholung bis 19.667 Punkte und damit verbunden der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. Bis dahin sollte jedoch ein wachsames Auge auf die Unterstützungszone zwischen 19.103 und 19.300 Punkte gelegt werden.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 27.08.2024 - 28.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 09.07.2018 -28.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 105,63* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 102,47** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 109,81*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.11.2024; 10:05 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 8,46* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 6,30* 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 7,86* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 8,10* 17.500 22.000 21.03.2025

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.11.2024; 10:05 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.