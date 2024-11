EQS-News: Funkwerk AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Zwischenbericht

Umsatz der Funkwerk AG erhöht sich in den ersten drei Quartalen 2024 konzernweit um 20,2 % auf 122,9 Mio. Euro



PRESSEMITTEILUNG

Deutliches Plus bei den Bestellungen bedingt durch neues Großprojekt: Auftragseingang steigt auf 203,9 Mio. Euro (Vorjahr: 118,9 Mio. Euro) und Auftragsbestand auf 256,4 Mio. Euro (Vorjahr: 169,3 Mio. Euro)

Betriebsergebnis (EBIT) mit 10,1 Mio. Euro (Vorjahr: 12,8 Mio. Euro) erwartungsgemäß unter Vorjahr

Prognose für Gesamtjahr 2024 bestätigt: Umsatzplus auf 168 bis 175 Mio. Euro und EBIT zwischen 20 und 23 Mio. Euro erwartet Kölleda, 28. November 2024 - Die Geschäftsbereiche der Funkwerk AG waren in den ersten drei Quartalen 2024 gut ausgelastet, entwickelten sich erfreulich und im Rahmen der Planung. Ein deutliches Plus verzeichnete der technologisch führende Anbieter von professionellen Kommunikations-, Informations- und Sicherheitssystemen sowie technischer Dienstleistungen bei den konzernweiten Auftragseingängen. Sie stiegen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum von 118,9 Mio. Euro auf 203,9 Mio. Euro, was unter anderem auf einen neuen Großauftrag im Bereich Technische Dienstleistungen zurückzuführen war: Im dritten Quartal wurde die Tochtergesellschaft Hörmann Kommunikation & Netze GmbH mit der Errichtung von insgesamt ca. 100 Funkmasten entlang der Bahnstrecke Hamburg - Berlin beauftragt, die zum Hochleistungskorridor ausgebaut wird. Die Laufzeit des Projekts erstreckt sich voraussichtlich über etwa zwei Jahre. Der Auftragsbestand im Funkwerk-Konzern wuchs per 30. September 2024 auf 256,4 Mio. Euro (30.9.2023: 169,3 Mio. Euro). Auch Veränderungen des Konsolidierungskreises im Vergleich zum Vorjahreszeitraum trugen zur Expansion bei: Seit 1. März 2024 ist die auf LED-Anzeigegeräte für den Eisenbahn-Regionalverkehr sowie den ÖPNV spezialisierte Elektrotechnik und Elektronik Oltmann GmbH, Berlin, in den Funkwerk-Konzern einbezogen. Zudem ist die polnische Radionika Sp.z o.o., Krakau, die seit 1. Juni 2023 voll konsolidiert wird, nur anteilig in den Vorjahreswerten enthalten. Der Umsatz im Funkwerk-Konzern erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2024 um 20,2 % auf 122,9 Mio. Euro (Vorjahr: 102,3 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich auf 10,1 Mio. Euro (Vorjahr: 12,8 Mio. Euro), was im Wesentlichen aus dem geänderten Produktmix resultierte. Inklusive Finanzergebnis und nach Steuern errechnet sich im Berichtszeitraum ein Konzernüberschuss von 5,6 Mio. Euro (Vorjahr: 8,0 Mio. Euro). Die Vermögens- und Finanzlage des Funkwerk-Konzerns, der am 30. September 2024 inklusive Auszubildenden 765 Mitarbeitende beschäftigte (30.09.2023: 695) stellte sich weiter solide dar: Die Eigenkapitalquote belief sich zum Stichtag auf 56,7 % gegenüber 57,8 % am Jahresende 2023. Die liquiden Mittel nahmen in den ersten neun Monaten von 40,7 Mio. Euro auf 30,9 Mio. Euro ab. Neben der im Juli an die Aktionäre ausgezahlten Ausschüttungssumme in Höhe von 6,0 Mio. Euro ging die Verringerung auch auf die unterjährige Erhöhung des Working Capital zurück. Im Gesamtjahr 2024 rechnet der Vorstand der Funkwerk AG mit einem Konzern-Umsatz in der Bandbreite zwischen 168 und 175 Mio. Euro (2023: 156,3 Mio. Euro) sowie einem positiven operativen Betriebsergebnis zwischen 20 und 23 Mio. Euro (2023: 26,8 Mio. Euro). Die vollständige Zwischenmitteilung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September 2024 steht auf www.funkwerk.de zur Verfügung. Die Funkwerk AG, Kölleda/Thüringen, ist als mittelständischer Technologiekonzern spezialisiert auf lösungsorientierte Kommunikations-, Informations- und Sicherheitssysteme für den Schienenverkehr, Infrastruktur, Behörden und Unternehmen sowie technische Dienstleistungen. Funkwerk-Produkte basieren auf modernsten Verfahren der Funk- und Kommunikationstechnik sowie der Datenverarbeitung und tragen zur Kostensenkung bei den Kunden bei. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Funkwerk AG, Im Funkwerk 5, 99625 Kölleda, Tel.: 03635 458 500, Fax: 03635 458 399 E-Mail: ir@funkwerk.com Pressekontakt:

