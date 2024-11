DJ SENTIMENT/Stimmungseinbruch bei US-Privaten - Bären plötzlich vorn

Von Herbert Rude

DOW JONES--Einen geradezu dramatischen Stimmungswechsel zeigt die neue AAII-Umfrage bei den US-Privatinvestoren. Hatte der Bullenanteil laut der AAII-Umfrage vor zwei Wochen noch bei fast 50 Prozent und damit nahe am Jahreshoch gelegen, ist er nun von den Bären überflügelt worden. Offensichtlich sind die Erwartungen an eine Jahresendrally nur noch gering. Aber auch die Stimmung unter den institutionellen DAX-Anlegern hat sich laut der neuen Umfrage der Deutschen Börse eingetrübt, wenn auch nicht in diesem Ausmaß.

Binnen Wochenfrist wuchs das Bärenlager unter den DAX-Instis um 8 Prozentpunkte auf 30 Prozent. Der Anteil der Bullen ging um 3 Prozentpunkte auf 44 Prozent zurück, der neutrale Anteil um 5 Prozentpunkte auf 26 Prozent.

Bei den Privaten ging der Anteil der Bären dagegen mit einem Minus von 3 Prozentpunkten auf 31 Prozent etwas zurück, im Gegenzug stieg die neutrale Rate um 3 Prozentpunkte auf 19 Prozent. Der Bullenanteil veharrte hier bei 50 Prozent.

Bei den institutionellen Investoren sei ein Teil der in der Vorwoche verschwundenen Pessimisten auf höherem DAX-Niveau wieder aufgetaucht, so Joachim Goldberg, der die Umfrage für den Börsenbetreiber durchführt und bewertet. "Der jüngste Rücksetzer ist also hausgemacht", sagt er. Oberhalb von 19.500 sei vermutlich mit weiterem Aktienangebot zu rechnen. Im Bereich 18.900 bis 18.850 dürften dagegen die neuen Bären ihre Gewinne einfahren und so für temporäre Nachfrage sorgen.

Wahl-Euphorie in den USA wie weggeweht

Bei den US-Privatanlegern wuchs der Anteil der Bären verglichen mit der AAII-Umfrage vor einer Woche um weitere 5,4 Prozentpunkte auf 38,6 Prozent, das sind nun schon 10,3 Prozentpunkte mehr als vor zwei Wochen. Der Anteil der Bullen schrumpfte um weitere 4,2 Prozentpunkte auf 37,1 Prozent. Das neutrale Lager schrumpfte geringfügig um 1,2 Prozentpunkte auf 24,3 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2024 04:34 ET (09:34 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.