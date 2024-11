Die Deutsche Konsum Reit-Aktie befindet sich nach einem starken Kursanstieg seit August wieder in einer Korrekturphase. Am Donnerstag verliert sie weitere -6,8% und steht aktuell bei 3,90 €. Was ist hier ratsam? Business-Update vorgestellt Das abgelaufene Geschäftsjahr war sehr turbulent. Hauptursache hierfür war das Darlehen an die Gesellschaft Obotritia Capital des Mehrheitsaktionärs Rolf Elgeti. Die Schwerpunkte in der Unternehmenspräsentation ...

