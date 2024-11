ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials anlässlich der angekündigten Übernahme von Giant Cement mit einem Kursziel von 121 Euro auf "Neutral" belassen. Der US-Zementhersteller trage nur rund 2 Prozent zum operativen Ergebnis (Ebitda) des Baustoffkonzerns bei, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Dennoch sei der Kauf mittelgroßer Anbieter in den USA eine sinnvolle Strategie, um die dortige Präsenz im Laufe der Zeit auszubauen./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2024 / 07:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2024 / 07:36 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006047004