Hamburg (ots) -DevelopX, eine führende Digitalisierungsberatung mit starkem Umsetzungsfokus, gewinnt Daniel Olesen-Fett als neuen Partner. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Digital Business und der Gestaltung kundenzentrierter Geschäftsmodelle verstärkt er die Beratungskompetenz des Unternehmens.Daniel Olesen-Fett hat in führenden Positionen bei Unternehmen wie Bertelsmann, Beiersdorf/NIVEA und Tchibo erfolgreich digitale Projekte und Geschäftsmodelle entwickelt und erfolgreich aufgebaut. Darüber hinaus sammelte er umfangreicheErfahrungen im Start-up-Umfeld, unter anderem als Geschäftsführer der E-Commerce-Unternehmen Avocadostore und Delinero.Zuletzt leitete er bei diconium strategische Projekte zur digitalen Transformation in den Branchen Automotive, Retail und Consumer Goods und entwickelte maßgeschneiderte digitale Lösungen.Bei DevelopX konzentriert sich Daniel Olesen-Fett weiter auf die Entwicklung digitaler Geschäfts- und Wachstumsmodelle und setzt den Fokus auf wichtige Voraussetzungen wie eine kunden- und produktzentrierte Organisation, digitale Betriebsmodelle und Customer Experience Transformation."Kundenzentrierung ist für mich der zentrale Erfolgsfaktor. Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, in einer zunehmend digitalisierten Welt einen echten Mehrwert für ihre Kundinnen und Kunden zu schaffen und diesen langfristig zu sichern. Unternehmen, die schneller, agiler und datengetriebener agieren, können sich in der digitalen Welt erfolgreich behaupten.DevelopX bietet die ideale Plattform, um diesen Anspruch umzusetzen und unseren Kundinnen und Kunden zukunftsfähige Lösungen anzubieten", so Daniel Olesen-Fett.Mit fundiertem Branchenwissen und einem praxisorientierten, unternehmerischen Ansatz unterstützt Olesen-Fett gemeinsam mitDevelopX Unternehmen dabei, ihre Geschäftsmodelle neu zu denken und ihre Organisation und Prozesse nachhaltig zu optimieren. Durch die Kombination von klassischem Business-Know-how mit digitaler Expertise werden Transformations- und Innovationsprozesse effizient, skalierbar und marktorientiert umgesetzt.Mit der Expertise von Daniel Olesen-Fett baut DevelopX die eigene Position als strategischer Partner für Unternehmen aus denBereichen Automotive, Retail und Consumer Goods weiter aus und bekräftigt den Anspruch, die digitale Zukunft aktiv mitzugestalten.