DJ RWI: Containerumschlag erfährt im Oktober erneuten Dämpfer

DOW JONES--Beim Containerumschlag ist ein erneuter Rückgang zu verzeichnen. Der Containerumschlag-Index des RWI - Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) ist nach der aktuellen Schnellschätzung im Oktober leicht auf saisonbereinigt 131,7 Punkte gegenüber dem Vormonatswert von 132,3 Punkten zurückgegangen. Insbesondere in den chinesischen Häfen ist der Containerumschlag gesunken. In den europäischen Häfen hat der Containerumschlag dagegen deutlich zugenommen. In den übrigen Weltregionen war er leicht aufwärtsgerichtet.

In den chinesischen Häfen ist der Containerumschlag den Daten zufolge kräftig von 145,5 Punkten im Vormonat auf 143,1 Punkte im Oktober zurückgegangen. Der Nordrange-Index, der Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung im nördlichen Euroraum und in Deutschland gibt, ist hingegen im Oktober gegenüber dem Vormonat von 111,6 (revidiert) auf 113,4 Punkte kräftig gestiegen, so das RWI.

"Nach dem deutlichen Anstieg des Containerumschlags der vergangenen zwei Jahre zeichnet sich nun eine Verlangsamung ab. Der kräftige Rückgang in China deutet darauf hin, dass die konjunkturelle Schwäche auch den Außenhandel erfasst. Die europäischen Häfen sind dagegen weiter auf Erholungskurs", sagte RWI-Konjunkturchef Torsten Schmidt.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2024 04:57 ET (09:57 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.