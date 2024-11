Köln (ots) -Der WDR-Fernsehfilm "Helix" mit Svenja Jung, Hannes Jaenicke, Samuel Finzi, Marie Bloching und Mina Tander wird am 8. Januar 2025 um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist bereits ab dem 1. Januar 2025 in der ARD Mediathek abrufbar.Basierend auf Marc Elsbergs gleichnamigem Bestseller verbindet "Helix" eine fesselnde persönliche Geschichte mit brisanten Fragen zur Gentechnik: Eine BKA-Personenschützerin kämpft um die Erfüllung ihres Kinderwunsches, während ambitionierte Konzerne die Grenzen wissenschaftlicher Ethik im Umgang mit Gentechnik auf die Probe stellen. Ein Thriller, der unter die Haut geht und den Blick auf die Chancen und Risiken moderner Forschung schärft.In weiteren Rollen sind neben anderen Ugur Kaya, Benny O. Arthur und Helene Grass zu sehen. Regie führt der mehrfach preisgekrönte Elmar Fischer nach dem Drehbuch von Jörg Tensing. Nach "Zero" ist "Helix" der zweite Roman von Marc Elsberg, den der WDR mit dem Produzenten-Duo Nicole Swidler und Fritjof Hohagen gemeinsam verfilmt.Zum Inhalt:Als Personenschützerin beim BKA ist Helen Schilling (Svenja Jung) für die Sicherheit des umstrittenen Wirtschafts- und Umweltministers Richard Bauer (Hannes Jaenicke) bei einem Pressetermin verantwortlich. Als Bauer genau vor den Augen der Journalisten einen Anfall erleidet, ist schnell klar: Der Minister ist Opfer einer gezielten Attacke geworden. Im Laufe der Ermittlungen gerät Helen in ein hochbrisantes Komplott, in dem sich ein Machtkampf um die zukünftige Genforschung und ihre ethischen Grenzen zuspitzt.Auch privat ist Helen unter Druck: Sie leidet, wie ihre jüngere Schwester Paula (Marie Bloching), unter einer genetisch vererbbaren, tödlichen Krankheit. Um ihren sehnlichen Wunsch nach einem gesunden Kind zu erfüllen, entschließt sie sich zu einer illegalen Keimbahntherapie im Ausland. Das Angebot hatte ihr Mann Cem (Ugur Kaya) überraschenderweise von der internationalen Koryphäe auf dem Gebiet der Gen-Optimierung Dr. Wöllner (Samuel Finzi) erhalten - fast zu gut, um wahr zu sein. Kurz darauf spitzen sich die Ereignisse zu. Wer benutzt Helen als Spielball eines ausgefeilten Plans?"Helix" ist eine Produktion der near future films in Zusammenarbeit mit Swidler Film (Produzent:innen: Nicole Swidler, Fritjof Hohagen) im Auftrag des WDR für Das Erste. Die Redaktion hat Götz Vogt (WDR).Pressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5918835