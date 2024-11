Neuss (ots) -Die Black Week ist in vollem Gange. Noch bis zum 2. Dezember können Kund*innen von unschlagbaren Angeboten profitieren. Auch Tineco, die gerade erst von Euromonitor als führender Hersteller von Nass- und Trockensauger im Hauhalt ausgezeichnet wurde, ist mit exklusiven Rabatten dabei. Weltweit putzen bereits 14 Millionen Menschen mit Tineco Produkten, was mit diesen drei Wischsaugern zum Kinderspiel wird.FLOOR ONE S5 (https://www.amazon.de/Floor-One-S5-Technology-Self-Cleaning/dp/B0915C748N?maas=maas_adg_43BB95FA7E139444FD8CD3648A7A6FA5_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)Mit dem smarten Wischsauger FLOOR ONE S5 können Hartböden besonders effektiv gereinigt werden, denn Saugen und Wischen erfolgen in einem einzigen Schritt und mit nur einem Gerät. Die smarte iLoop-Sensortechnologie erleichtert die Reinigung durch Erkennung von Staub sowie nassem oder trockenem Schmutz. Der iLoop-Ring auf dem farbigen LED-Display wechselt von Rot auf Blau, sobald der Boden sauber ist. Das exklusive Bürstenkopf-Design ermöglicht eine optimierte und streifenfreie Reinigung von vielen schwer erreichbaren Stellen. Dank der großen Behälter für 0,8 Liter Frischwasser und 0,7 Liter Schmutzwasser können mehrere Wohnbereiche am Stück ohne Unterbrechung gereinigt werden.Den FLOOR ONE S5 gibt es im genannten Zeitraum bei Amazon (https://www.amazon.de/Tineco-Smart-kabelloser-Nass-Trocken-Sauger-Floor/dp/B0915C748N?maas=maas_adg_31DB2033C4804614289BCED65897EDA7_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), im Tineco Store (https://de-store.tineco.com/products/tineco-floor-one-s5-intelligenter-nass-und-trockensauger) und bei Kaufland (https://www.kaufland.de/product/406159394/).Originalpreis: 509 EURAngebot: 269 EUR (47 % Rabatt)Zeitraum: 28.11. - 02.12.FLOOR ONE STRETCH S6 (https://www.amazon.de/Floor-One-Stretch-S6-Self-Cleaning/dp/B0CW1QDRVV?maas=maas_adg_068FF233B457DCE19B0228D4BD7FB456_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)Der FLOOR ONE STRETCH S6 besticht durch sein 180°-Flachdesign, das müheloses Manövrieren unter Möbeln ermöglicht. Mini-Hilfsräder sorgen für einfaches Handling in beide Richtungen. Das 45°-Schwenkdesign erlaubt flexible Bewegungen, und der über dem Bürstenkopf eingebettete Wassertank erleichtert die Reinigung. Sein innovatives 3-Kammer-System trennt effizient Feststoffe, Flüssigkeiten und Luft, schützt den Motor und erhält die volle Reinigungskraft. Das FlashDry-Selbstreinigungssystem führt eine Selbstreinigung der Bürstenrolle in nur zwei Minuten durch. Dabei wird das Wasser erhitzt, um Schmutzpartikel zu entfernen. Ein 70 °C warmer Luftstrom sorgt danach, für eine schnelle Trocknung in fünf Minuten, reduziert Gerüche und hält die Bürste flauschig.Den FLOOR ONE STRETCH S6 gibt es zum besagten Zeitraum auf Amazon (https://www.amazon.de/Tineco-Floor-One-Stretch-180%C2%B0-Flachdesign/dp/B0CW1QDRVV?maas=maas_adg_1EE7F4A1BECD55C7E589A7821CDD89A2_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1), im Tineco Store (https://de-store.tineco.com/products/tineco-floor-one-stretch-s6-nass-und-trockensauger) und bei Kaufland (https://www.kaufland.de/product/501396954/).Originalpreis: 599 EURAngebot: 439 EUR (27 % Rabatt)Zeitraum: 28.11. - 02.12.FLOOR ONE S7 Pro (https://www.amazon.de/-/en/S7-Centrifugal-Double-Sided-Renovation-Self-Cleaning/dp/B088H28VPM)Der FLOOR ONE S7 Pro spült, wischt und reinigt intensiv in höchster Geschwindigkeit bei 450 Umdrehungen pro Minute. Das Smooth-Power Selbstantriebssystem macht die Reinigungsbewegungen besonders leicht, außerdem lässt sich der FLOOR ONE S7 PRO problemlos in Kanten und Ecken manövrieren. Die MHCBS-Technologie sorgt dafür, dass das Gerät zu jeder Zeit mit Frischwasser reinigt. Der langlebige Akku ermöglicht bis zu 40 Minuten Reinigungszeit bei einer Ladung - dies entspricht bis zu 300 Quadratmeter.Den FLOOR ONE S7 Pro gibt es im besagten Zeitraum auf Amazon (https://www.amazon.de/-/en/S7-Centrifugal-Double-Sided-Renovation-Self-Cleaning/dp/B088H28VPM), im Tineco Store (https://de-store.tineco.com/products/tineco-floor-one-s7-pro-intelligenter-nass-und-trockensauger) und bei Kaufland (https://www.kaufland.de/product/491573339/).Originalpreis: 799 EURAngebot: 479 EUR (40 % Rabatt)Zeitraum: 28.11. - 02.12.Über TinecoTineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt - der FLOOR ONE Serie - hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.