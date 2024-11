NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Neutral" belassen. Im aktuellen Ausblick von Bloomberg New Energy Finance (BNEF) für den Windenergiemarkt seien die Aussichten für Anlagen auf See weiter gesunken, schrieb Analyst Akash Gupta in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Dies sei allerdings keine Überraschung angesichts aktueller Projektprobleme. Bei den Anlagen an Land sei alles unverändert./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2024 / 22:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ENER6Y0