New York (www.anleihencheck.de) - Die Federal Reserve (FED) ist auf der Suche nach einem neutralen Zinsniveau, das weder restriktiv noch expansiv wirkt, so Jim Caron, Chief Investment Officer der Portfolio Solutions Group bei Morgan Stanley Investment Management.Doch das Umfeld bleibe angespannt: Ein starker Arbeitsmarkt treibe typischerweise die Löhne und damit auch die Inflation an. Die entscheidende Frage sei, ob es der FED gelinge, mit ihrer Strategie ein Gleichgewicht zwischen Preisstabilität und Beschäftigungswachstum herzustellen. ...

