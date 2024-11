Vaduz (ots) -Das Amt für Gesundheit und die Stabsstelle für Sport führten zusammen mit den Vertretern aus den Gemeinden und weiteren Gästen am 27. November die fünfte Sport- und Gesundheitskonferenz im Technopark Vaduz durch.Carmen Eggenberger Verantwortliche für Gesundheitsförderung und Prävention sowie Jürgen Tömördy Leiter der Stabsstelle für Sport begrüssten die über 30 Teilnehmenden. Eva Maria Mödlagl, Leiterin des Amtes für Gesundheit, eröffnete die Veranstaltung mit dem Titel "Netzwerke nutzen und schaffen".Das Thema Bewegungs- und Sportnetze wurde von Experten aus Graubünden präsentiert. Sie haben bereits Erfahrung mit der Bewegungs- und Sportkoordination in ihrer Region. Ausserdem gab es aktuelle Einblicke in die Gemeinde Mauren, dem Amt für Gesundheit und der Stabsstelle für Sport. Im Anschluss konnten die Inhalte bei einem Apero vertieft werden.Die seit 2019 durchgeführte Konferenz bietet eine ideale Plattform die Bereiche Gesundheit, Prävention und Sport übergreifend mit verschiedenen Akteuren zu thematisieren.Pressekontakt:Stabsstelle für SportJürgen TömördyT +423 236 63 31Amt für GesundheitCarmen EggenbergerT +423 236 73 32Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100926277