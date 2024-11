Der Energiekonzern BP verzeichnet eine leichte Erholung an der Londoner Börse, nachdem die Aktie zuletzt unter Druck gestanden hatte. Nach einem Handelsstart bei 3,82 GBP konnte sich das Papier im Tagesverlauf auf 3,85 GBP verbessern, was einem Plus von 0,3 Prozent entspricht. Dennoch liegt der aktuelle Kurs weiterhin deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 5,41 GBP aus dem April. Die schwächelnden Ölpreise und die verhaltene Entwicklung der Weltkonjunktur belasten nach wie vor die Performance des Energieriesen.

Geschäftszahlen unter Vorjahresniveau

Die jüngsten Quartalsergebnisse spiegeln die herausfordernde Marktlage wider. Im vergangenen Quartal erwirtschaftete BP einen Umsatz von 36,35 Milliarden GBP, was einem Rückgang von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Der Gewinn je Aktie lag bei lediglich 0,01 GBP. Für das Gesamtjahr rechnen Analysten mit einem durchschnittlichen Kursziel von 5,18 GBP, während die prognostizierte Dividende bei 0,306 USD je Aktie liegt.

Anzeige

BP-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue BP-Analyse vom 28. November liefert die Antwort:

Die neusten BP-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für BP-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

BP: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...