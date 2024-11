Die Deutsche Börse-Aktie verzeichnete am Handelstag eine positive Entwicklung mit einem Anstieg von 1,4 Prozent auf 218,60 EUR im XETRA-Handel. Im Tagesverlauf erreichte das Wertpapier ein Hoch von 219,40 EUR, nachdem es bei 216,70 EUR in den Handel gestartet war. Bemerkenswert ist das aktuelle 52-Wochen-Hoch von 221,30 EUR, das am 6. November 2024 markiert wurde. Für das kommende Jahr prognostizieren Analysten eine Dividendenausschüttung von 4,05 EUR je Aktie, was eine Steigerung gegenüber den 3,80 EUR aus dem Vorjahr bedeutet.

Bedeutende Beteiligungsänderung

Eine wichtige Entwicklung stellt die Beteiligung des Finanzriesen BlackRock dar, der seinen Anteil an der Deutschen Börse auf beachtliche 6,69 Prozent der Stimmrechte ausgebaut hat. Zusätzlich hält das Unternehmen weitere 0,04 Prozent über Finanzinstrumente, wodurch sich die Gesamtposition auf 6,73 Prozent beläuft. Diese Entwicklung unterstreicht das anhaltende Interesse institutioneller Investoren an dem Börsenbetreiber.

