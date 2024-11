Die Daimler Truck-Aktie legt am Donnerstag stark zu und könnte sich nun auf den Weg zu einem deutlichen und wichtigen Anstieg machen. Das muss dafür jetzt konkret passieren und so sind die Aussichten für den DAX-Konzern. Optimismus bei Anlegern Am Donnerstag hat eine positive Branchenstudie der Investmentbank Exane BNP für gute Stimmung unter den Anlegern von Daimler Truck & Co. gesorgt. Die Experten sehen nach einer langen Phase des Lagerabbaus ...

