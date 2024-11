Krypto Prognose: Coinbase-CEO nennt 4 Trends für 2025

Der digitale Währungsmarkt erlebt eine bullische Aufwärtsbewegung. Nach der Wahl von Donald J. Trump zum US-Präsidenten kam immer mehr Momentum auf. Die Hoffnung auf eine Krypto-freundliche Regulierung in den USA weckt Fantasie. Der CEO der führenden US-Krypto-Börse Coinbase Brian Armstrong nennt jetzt vier Krypto-Trends für das Jahr 2025.

Brian Armstrong setzt auf diese Krypto-Trends

Coinbase-CEO Brian Armstrong beschreibt eine neue Entwicklungsphase der Kryptoindustrie, in der die Blockchain-Technologie vermehrt zur "The Internet of Money" wird. Hierbei stehen praktische Anwendungen und Nutzerfreundlichkeit im Fokus. Der Krypto-Unternehmer betont, dass die nötigen Technologien bereits existieren und nun sinnvoll kombiniert werden müssen. Diese Trends könnten die breite Akzeptanz fördern, indem sie reale Probleme lösen und Blockchain-Lösungen in den Alltag integrieren.

The Internet of Money is happening.



The lego pieces are ready to be assembled for consumer utility.



1. Base -> helping blockchains scale

2. ENS -> identity

3. USDC -> stable medium of exchange

4. Smart Wallets -> reduce onboarding friction

etc - Brian Armstrong (@brian_armstrong) November 28, 2024

Base - Skalierung von Blockchains

Base, eine Layer-2-Lösung von Coinbase, unterstützt Ethereum bei der Skalierung. Ziel ist es, schnellere und günstigere Transaktionen zu ermöglichen. Base bündelt Daten effizient und senkt Gebühren, indem Transaktionen außerhalb der Haupt-Blockchain verarbeitet werden. Diese Skalierbarkeit soll Blockchains massentauglich machen, da hohe Gebühren und langsame Prozesse oft abschreckend wirken. Base wurde damit schnell zur führenden Layer-2.

ENS - Digitale Identität

Das Ethereum Name Service (ENS) bietet Nutzern eine dezentrale Identitätslösung. Anstelle langer Wallet-Adressen können Nutzer einfache Namen wie "user.eth" verwenden. ENS ermöglicht die Speicherung weiterer Informationen wie E-Mail-Adressen oder soziale Medien. Diese Technologie vereinfacht Krypto-Transaktionen und stärkt die digitale Identität in Web3-Anwendungen, ohne dass zentrale Instanzen wie Banken erforderlich sind.

USDC - Stabiler Werttransfer

Der Stablecoin USDC bietet eine stabile Verbindung zwischen Fiatgeld und Kryptowährungen. Da er an den US-Dollar gekoppelt ist, minimiert USDC Volatilität und erleichtert den globalen Werttransfer. USDC fördert die Kryptoakzeptanz durch seine einfache Handhabung und Verlässlichkeit.

Smart Wallets - Einfache Nutzung

Smart Wallets sind benutzerfreundliche Krypto-Wallets, die Barrieren für Neueinsteiger senken. Diese integrieren Funktionen wie Wiederherstellungsoptionen, Multi-Signaturen und automatische Transaktionsoptimierungen. Dadurch werden Sicherheitsrisiken reduziert und die Handhabung vereinfacht. Dies ist essenziell, um Menschen ohne technisches Vorwissen für die Krypto-Welt zu gewinnen. Denn das Onboarding war ursprünglich noch ein großes Problem.

Krypto-Tipp: Flockerz setzt auf dezentralen Meme-Coin - jetzt FLOCK kaufen?

Flockerz ist derweil ein innovativer Meme-Coin, der sich bewusst von traditionellen Ansätzen abhebt. Mit einem besonderen Fokus auf Transparenz und Partizipation hat das Projekt bereits im Presale über 3,4 Millionen US-Dollar eingesammelt. Dieses Ergebnis verdeutlicht das breite Interesse der Krypto-Community. Ein zentrales Alleinstellungsmerkmal ist das "Vote-to-Earn"-Konzept, das den Token-Inhabern nicht nur Mitbestimmungsrechte gibt, sondern sie auch finanziell belohnt. Dadurch wird die Community aktiv in die Weiterentwicklung des Projekts eingebunden.

Direkt zum FLOCKERZ Presale

Im Mittelpunkt steht die Plattform "Flocktopia", die als Dreh- und Angelpunkt für Governance dienen soll. Hier können Token-Besitzer über wesentliche Entscheidungen abstimmen, beispielsweise zu Marketingstrategien oder technischen Neuerungen. Als Anreiz erhalten sie zusätzliche FLOCK Token. Dieser demokratische Ansatz grenzt sich klar von traditionellen Meme-Coins ab, die häufig wegen zentralisierter Strukturen und ungleicher Gewinnverteilung kritisiert werden. Stattdessen verfolgt Flockerz das Ziel, gleiche Mitspracherechte für alle Investoren zu gewährleisten und damit Vertrauen sowie langfristige Bindung zu schaffen.

Die Tokenomics von Flockerz spiegeln den dezentralen Anspruch wider. Insgesamt sind 70 Prozent der FLOCK-Token für die Community reserviert. Davon werden 25 Prozent für Staking-Rewards eingesetzt, während weitere 20 Prozent in der Presale-Phase zu vergünstigten Konditionen angeboten werden. Ein weiterer Anteil von 25 Prozent fließt in die Treasury, um das Vote-to-Earn-Modell zu finanzieren. Zusätzliche 10 Prozent der Tokens sind für Liquidität auf Börsen vorgesehen, während 20 Prozent in Marketingmaßnahmen investiert werden.

Für Anleger bietet der laufende Presale eine attraktive Gelegenheit, frühzeitig in das Projekt einzusteigen. Der Erwerb von FLOCK ist mit Ethereum, USDT, BNB oder Kreditkarte möglich. Bereits jetzt können Token gestaked werden, wobei die Rendite aktuell noch bei fast 700 Prozent APY liegt.

Bereits in zwei Tagen wird der Preis das nächste Mal angehoben - wer günstig in Flockerz investieren möchte, muss sich beeilen. Einfach die Website besuchen, das Wallet verbinden und dann ETH, USDT oder BNB gegen FLOCK tauschen.

Direkt zum FLOCKERZ Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.