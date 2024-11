NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Gesprächen mit dem Management mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Outperform" belassen. Ritu Chandy, Leiterin des Konzernfinanzwesens beim Autobauer habe klare und konstruktive Botschaften überbracht, schrieb Analyst Stephen Reitman in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Sie habe bestätigt, dass BMW auf dem besten Weg sei, die jüngst reduzierten Jahresziele zu erfüllen und dass sich die Großhandelsumsätze des Konzerns in China besserten./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2024 / 23:12 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2024 / 05:11 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005190003