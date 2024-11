Tübingen (ots) -Die erste Runde der Traumhausverlosung war ein voller Erfolg: Insgesamt 1,23 Millionen Euro des Verkaufserlöses gehen an die gemeinnützige DKMS, die damit 24.600 neue Registrierungen in die Stammzellspenderdatei finanzieren kann. Mit jedem verkauften Los trugen Teilnehmende zur beeindruckenden Spendensumme bei, die Blutkrebspatient:innen weltweit neue Hoffnung schenkt.Die DKMS (https://www.dkms.de/) freut sich sehr über die Charity-Partnerschaft mit der Soziallotterie und die offizielle Spendensumme gemeinsam mit der Traumhausverlosung verkünden zu dürfen. "Diese Summe ist überwältigend - ebenso die Solidarität, die die Menschen gezeigt haben", sagt Stephan Schumacher, Geschäftsführer von DKMS Deutschland. "Wir sind begeistert und bedanken uns sehr herzlich bei allen, die dies möglich gemacht haben, Umgerechnet können wir damit 24.600 Menschen in unsere Datei aufnehmen - das bedeutet 24.600 neue Chancen auf Leben. Eine solche Unterstützung ist entscheidend, um unsere Mission gegen Blutkrebs weiterzuführen und gemeinsam den Unterschied zu machen."Ein Zeichen der Solidarität durch die TraumhausverlosungDie Kooperation mit der DKMS zeigt, welche enorme Bedeutung soziales Engagement nicht nur für die Organisator:innen, sondern auch für die Teilnehmner:innen der Traumhausverlosung hat. Stefan Harder, Geschäftsführer der Traumhausverlosung, betont: "Mit unserer ersten Verlosung wollten wir nicht nur den großen Traum vom Eigenheim wahr werden lassen, sondern auch gesellschaftlich etwas bewegen. Die Zusammenarbeit mit der DKMS und die unglaubliche Spendensumme, die wir gemeinsam erreichen konnten, macht uns sehr stolz. Wir bedanken uns bei unserem Partner DKMS für das Vertrauen und natürlich bei allen Teilnehmer:innen für die großartige Unterstützung."Über DKMS:Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, deren Ziel es ist, weltweit so vielen Blutkrebspatient:innen wie möglich eine zweite Lebenschance zu geben. Sie wurde 1991 in Deutschland von Dr. Peter Harf gegründet und sorgt seither dafür, dass immer mehr Patientinnen und Patienten eine lebensrettende Stammzellspende erhalten. In der DKMS sind mehr als 12,5 Millionen potenzielle Spenderinnen und Spender registriert, bis heute hat die Organisation mehr als 115.000 Stammzellspenden vermittelt. Die DKMS ist außer in Deutschland in den USA, Polen, UK, Chile, Indien und Südafrika aktiv.Über Traumhausverlosung:Traumhausverlosung ist die erste Verlosung in Deutschland, bei der Spieler:innen die Chance haben, eine echte Immobilie zu gewinnen. Jede Immobilie wird unabhängig von der Teilnehmerzahl garantiert verlost. Zusätzlich haben Spieler:innen die Chance auf zahlreiche Zusatzgewinne. Veranstalter und Lizenzinhaber der Traumhausverlosung ist die Dreamify gGmbH, ein Unternehmen der ZEAL Network SE, dem Marktführer für Online-Lotterien in Deutschland. Mit jedem verkauften Los unterstützt Traumhausverlosung ausgewählte gemeinnützige Organisationen in Deutschland.Alle Informationen und Downloads finden Sie in unserem DKMS Media Center auf https://mediacenter.dkms.de/news/traumhausverlosung/Pressekontakt:DKMS Donor Center gGmbHCorporate Communications0221 - 94 05 82 3311presse@dkms.dehttps://mediacenter.dkms.deOriginal-Content von: DKMS Donor Center gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16259/5918986