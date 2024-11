Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Mit der wieder schwindenden Zinssenkungsfantasie dies- und jenseits des Atlantiks verlieren die Anleger kurz vor Jahresschluss die Lust am Aktienkauf. Während sich in den USA nach den gestern veröffentlichen Daten die Anzeichen für eine Trendwende nach oben bei der Inflation verdichten, sieht EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel den Spielraum für weitere Zinssenkungen in der Eurozone als begrenzt an. Wir stellen den Marktkommentar ...

