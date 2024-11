Heidelberg Materials - Übernahme von Giant Cement

Werbung







Der deutsche Baustoffkonzern plant die Übernahme des US-Zementherstellers.



Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials kündigte am Donnerstagmorgen an, das in den USA ansässige Unternehmen Giant Cement zu übernehmen. Die Akquisition des Zementherstellers beinhaltet ein Zementwerk, zwei Tiefsee-Importterminals, fünf Zementterminals und ein Recyclingunternehmen für alternative Brennstoffe. Der Übernahmepreis soll bei rund 600 Millionen US-Dollar liegen. Mit der Übernahme plant Heidelberg Materials das Zementgeschäft im Südosten der USA und in New England weiter auszubauen. Das Unternehmen rechnet im ersten Jahr mit einem EBITDA-Beitrag von rund 60 Millionen US-Dollar. Auf längere Sicht sollen zudem signifikante Synergien realisiert werden. Im Juli übernahm Heidelberg Materials bereits drei US-Firmen für insgesamt 380 Millionen US-Dollar.









Jahresausblick 2025



Quelle: HSBC