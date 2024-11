Leipzig (ots) -Purer Nervenkitzel, Freude und Trauer: Die Aufnahmeprüfungen an deutschen Musikhochschulen gelten mit als die härtesten der Welt. Erstmals durfte ein MDR-Team junge Menschen, die Berufsmusikerinnen und -musiker werden wollen, bei ihren Aufnahmeprüfungen begleiten. Die fünfteilige MDR-Doku-Soap, die unter anderem an der renommierten Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" in Leipzig und an der Weimarer Hochschule für Musik "Franz Liszt" spielt, kann ab 2. Dezember exklusiv in der ARD Mediathek gestreamt werden."Ihr filmt hier, und ich spiele um mein Leben": Das sagt der junge Schlagzeuger Valentin und bringt so auf den Punkt, worum es in diesem neuen MDR-Format geht. Valentin und die anderen jungen Musikerinnen und Musiker arbeiten bereits ihr ganzes Leben auf die Aufnahmeprüfung an einer renommierten deutschen Musikhochschule hin.Die neue Doku-Soap "Spiel um dein Leben - Wer bekommt den Studienplatz und wird Profi?" begleitet erstmals in fünf Episoden spannende Persönlichkeiten durch die emotionalen Prüfungstage, die einem mehrstufigen Casting gleichen. Purer Nervenkitzel, Freude und Trauer ballen sich auf den Gängen der drei Musikhochschulen in Weimar, Leipzig und Freiburg. Denn für eine handvoll Studienplätze gibt es meist mehrere hundert Bewerberinnen und Bewerber.Die MDR-Doku-Soap gewährt exklusive Einblicke in die Prüfungssituationen, die es so noch nie in der deutschen Medienlandschaft gab. In eindrucksvollen Bildern ist sie nah an den jungen Menschen und erzählt von verschiedenen Charakteren, Hintergründen und Motivationen für ein künftiges Leben als Musikprofi. Begleitet werden unter anderem ein junger Neuseeländer, der unbedingt in Mitteldeutschland studieren möchte, sowie aus der Region stammende Musikerinnen und Musiker. Alle eint die Jagd nach der Verwirklichung ihres Traums: Profimusiker zu werden.Die Hauptdrehorte in Leipzig und Weimar mit ihren beiden Hochschulen für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" und der Hochschule für Musik "Franz Liszt" gehören zu den renommiertesten Musikhochschulen Deutschlands. Beide Schulen haben eine jahrhundertalte Tradition der musikalischen Ausbildung, zählen zu den besten Ausbildungsstätten und locken jedes Jahr Bewerberinnen und Bewerber aus der ganzen Welt nach Mitteldeutschland.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5919073