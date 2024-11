Brenntag: Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 28.11.2024

AKTIE IM FOKUS: Brenntag

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 62,28 EUR

Marktkapitalisierung 8,89 Mrd. EUR

Umsatz 2023 16,82 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 41,99 %

KGV 2024* 14,75 %

4 Wochen Performance - 0,03 %

Bewertung stark unterbewertet

Div. Rendite 2024* 3,50 %

Branche Chemie

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern hat im 3. Quartal 2024 einen Umsatz von 4.068,8 Mio. EUR realisiert. Dieser Umsatz ist etwas geringer ausgefallen wie im Vorjahresquartal (4.088,3 Mio. EUR). Auch kumuliert liegt der Umsatz in den ersten neun Monaten unter dem Vorjahreswert. Brenntag konnte bis September einen Umsatz von 12.247,7 Mio. EUR realisieren, während es im Vorjahr noch 12.872,0 Mio. EUR waren. Das operative EBITA beläuft sich im 3. Quartal 2024 auf 281,1 Mio. EUR und liegt damit 7,1 Prozent unter dem Vorjahreswert. (302,7 Mio. EUR). Bedingt durch den rückläufigen Aktienkurs ist auch die Marktkapitalisierung von 12,27 Mrd. EUR auf 9,7 Mrd. EUR zurückgegangen (Stichtag 30.09.) Gut 90 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz.

Brenntag sieht sich aktuell mit sinkenden Marktpreisen konfrontiert. Die daraus resultierenden Umsatzverluste konnten bisher nicht sein gestiegenes Absatzvolumen kompensiert werden. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Brenntag weiterhin anspruchsvolle Rahmenbedingungen. Diese Wettbewerbsintensität wird sich auch im kommenden Jahr nicht wesentlich ändern. Dennoch hat der Konzern den Ausblick für das operative EBITA für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt. Dieses soll in einer Bandbreite von 1,1 Mrd. EUR bis 1,2 Mrd. EUR liegen.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Papier hat zu Jahresbeginn zunächst etwas nachgegeben, konnte sich nachfolgend bis Anfang März deutlicher erholen und bei 86,98 EUR das Jahreshoch formatieren, das aber in den Folgetagen direkt wieder abverkauft wurde. Der Anteilsschein setzte bis Anfang Mai in den Bereich der 75 EUR-Marke zurück. Nach einer kleineren Erholung folgten dynamische Rücksetzer, die die Aktie bis in den Bereich der 65,00 - 63,00 EUR-Marke drücken. In diesem Bereich lief das Wertpapier einige Handelsmonate seitwärts. Das Papier gab Ende Oktober zum ersten Mal nach, konnte sich an der 60,00 EUR-Marke moderat erholen. Mitte des Monats ging es mit einem GAP down an das Jahrestief (54,81 EUR). Die Rücksetzer wurden in den letzten beiden Handelswochen zurückgekauft. Die Aktie konnte im Zuge der Erholung auch das GAP (61,18 EUR) schließen....

