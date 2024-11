Die Jenoptik-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen bemerkenswerten Aufschwung und legte um 1,6 Prozent auf 20,92 Euro zu. Im Tagesverlauf erreichte das Wertpapier zwischenzeitlich sogar die Marke von 21,18 Euro, was das positive Momentum unterstreicht. Beachtenswert ist dabei, dass sich das Handelsvolumen auf 89.516 gehandelte Aktien belief, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Allerdings liegt der aktuelle Kurs noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 31,14 Euro, das am 22. Februar 2024 erreicht wurde.

Geschäftsentwicklung und Analysteneinschätzungen

Die operative Entwicklung des Unternehmens zeigt sich robust, mit einer Umsatzsteigerung von knapp 4 Prozent auf 274,31 Millionen Euro im vergangenen Quartal. Auch das Ergebnis je Aktie konnte von 0,38 auf 0,46 Euro gesteigert werden. Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende von 0,409 Euro je Aktie, was einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 32,27 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

