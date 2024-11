Vancouver, British Columbia - 28. November 2024 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN I FWB: 85W0 | OTC PINK: HYTNF) ("HYTN" oder das "Unternehmen"), ein Pharmaunternehmen, das auf die Entwicklung, Formulierung und Herstellung von Produkten mit psychoaktiven und psychotropen Wirkstoffen, einschließlich Cannabis und Psilocybin, spezialisiert ist, freut sich, den Erhalt der ersten Bestellungen und Einfuhrgenehmigungen von 4C Labs im Vereinigten Königreich bekannt zu geben. Damit wurde ein wichtiger Meilenstein in der Partnerschaft der beiden Firmen erreicht. Dank dieses Erfolgs ist HYTN in der Lage, im Rahmen der vor kurzem unterzeichneten Vereinbarungen mit dem Export von Cannabis-Arzneimittel in erstklassiger Qualität in das Vereinigte Königreich zu beginnen. Die erste Lieferung, die von HYTN nach der Guten Herstellungspraxis (GMP) hergestellt wurde, zeugt von HYTNs Bestreben, seine globale Präsenz zu erweitern und die internationalen Märkte mit hochwertigen Cannabisprodukten zu beliefern.

"Wir freuen uns sehr, diesen nächsten Schritt mit 4C Labs zu gehen", erklärt Elliot McKerr, Chief Executive Officer von HYTN. "Dieser Meilenstein unterstreicht die Stärke unserer Zusammenarbeit und signalisiert unseren Wandel von einem heimischen zu einem internationalen Cannabisunternehmen."

HYTN weist darauf hin, dass mit dem Erhalt dieses Erstauftrags und der entsprechenden Einfuhrgenehmigungen für das Unternehmen auch eine Registrierung im UK National Drugs Control System (NDS) erforderlich wurde, die bereits erfolgt ist. Mit der Registrierung ist HYTN in der Lage, Geschäfte mit britischen Firmen zu tätigen, die im Vereinigten Königreich über eine heimische Lizenz für kontrollierte Drogen oder Drogenausgangsstoffe verfügen.

Über HYTN Innovations Inc.

HYTN Innovations Inc. ist ein Pharmaunternehmen, das auf die Formulierung, Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Produkten mit psychoaktiven und psychotropen Wirkstoffen, einschließlich Cannabinoiden aus Cannabis und Tryptaminen aus Psilocybe, spezialisiert ist. HYTN hat es sich zur Aufgabe gemacht, zum führenden Anbieter dieser Produkte in allen staatlich regulierten Märkten zu werden. Um dies zu erreichen, konzentriert sich das Unternehmen auf die strategische Sondierung von Marktchancen und die effektive Markteinführung seiner innovativen Produkte über seine fortschrittliche Entwicklungsplattform.

Über 4C LABS Ltd.

4C LABS ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen für medizinisches Cannabis, das sich dem Aufbau einer vertikal integrierten, qualitätsorientierten Infrastruktur für die Beschaffung und Lieferung hochwertiger medizinischer Cannabisprodukte in das Vereinigte Königreich, in die EU sowie in andere regulierte Weltmärkte verschrieben hat.

Neben dem Fokus auf der Produkteinführung in regulierten Märkten legt 4C LABS einen weiteren Schwerpunkt auf die Forschung und Entwicklung neuer und innovativer pflanzlicher Fertigprodukte für therapeutische Zwecke, die in den 4C-Produktkatalog aufgenommen werden können.

Über die Gute Herstellungspraxis (GMP)

Die Leitlinien der Guten Herstellungspraxis bieten eine Orientierungshilfe bei der Herstellung, Prüfung und Qualitätskontrolle und stellen sicher, dass ein hergestelltes Produkt bedenkenlos für den menschlichen Verzehr oder Gebrauch geeignet ist. In vielen Ländern ist die Anwendung GMP-konformer Verfahren durch die Hersteller gesetzlich vorgeschrieben. Sie haben eigene GMP-Leitlinien erstellt, die mit ihren Rechtsvorschriften übereinstimmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Elliot McKerr

Chief Executive Officer

1.866.590.9289

HYTN Investor Relations

1.866.590.9289

investments@hytn.life

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die erweiterten Möglichkeiten des Unternehmens, seine Produkte weltweit zu exportieren, inklusive Großbritannien. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, oder die sich auf den Betrieb, die Leistung, die Entwicklung und die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken könnten, gehören unter anderem: das Versäumnis des Unternehmens, einen ausreichenden Cashflow aus dem operativen Betrieb zu erwirtschaften, um seinen gegenwärtigen und zukünftigen Verpflichtungen nachzukommen; das Versäumnis des Unternehmens, Zugang zu Fremd- und Eigenkapitalquellen zu erhalten; Änderungen des regulatorischen Rahmens, in dem das Unternehmen tätig ist; Wettbewerbsfaktoren, Preisdruck sowie Angebot und Nachfrage in der Branche des Unternehmens; und allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung getätigt, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Vorsichtshinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

