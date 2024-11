Hamburg (ots) -Renommierter Headhunter aus Hamburg setzt Erfolgskurs fort und investiert in die ZukunftNach einem weiteren herausragenden Geschäftsjahr erweitert die Personalberatung Hamburg (https://www.kontrast-gmbh.de/headhunter-hamburg/) ihre Räumlichkeiten, modernisiert die IT-Infrastruktur und vergrößert das Team, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.Wachstum durch starke Kundenbindung und hohe KundenzufriedenheitDie Kontrast Personalberatung GmbH (https://www.kontrast-gmbh.de/headhunter-oeffentlicher-dienst/) verzeichnet nicht nur ein starkes Wachstum in den Branchen Öffentlicher Dienst, Ingenieurwesen im Mittelstand, Gesundheitswesen sowie Personalgewinnung in Forschung, Bildung und Lehre, sondern auch eine herausragende Kundenzufriedenheit. "Das sehr starke Team hat eine hohe Kundenbindung realisiert, die sich durch zahlreiche Folgeaufträge ausdrückt", erläutert Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Ingo Scheider. Diese Entwicklung spiegelt sich in der erhöhten Nachfrage nach den Dienstleistungen wider.Neues Büro mit 50 % mehr FlächeUm den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden, haben die Headhunter (https://www.kontrast-gmbh.de/de/) ein neues Büro mit 50 % mehr Fläche bezogen. Die modernen Räumlichkeiten im Herzen von Hamburg bieten dem Team eine optimalere Arbeitsumgebung und tragen zur weiteren Steigerung der Arbeitsqualität bei.Größtes IT-Investment der FirmengeschichteParallel zur räumlichen Expansion hat die Hamburger Personalberatung das größte Investment seit Bestehen des Unternehmens in ihre IT-Infrastruktur getätigt. Diese Modernisierung ermöglicht es, im Rahmen des bundesweiten Recruitings mehr Dienstleistungen parallel anzubieten und die Kapazitäten im Active Sourcing für Auftraggeber zu erhöhen.TeamverstärkungMit der Vergrößerung des Teams reagiert der Headhunter auf die wachsende Nachfrage und stellt sicher, dass Kunden weiterhin den gewohnt hohen Service erhalten. Die neuen Mitarbeitenden (https://www.kontrast-gmbh.de/de/unternehmen/) bringen zusätzliche Expertise und frischen Wind in die Personalberatung.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzBanksstraße 620097 HamburgFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail oliver.kutz@kontrast-gmbh.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83091/5919119