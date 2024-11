München (ots) -Eine ganze Reihe deutscher Schauspielstars gibt sich in dieser Woche beim Wettraten die Klinke in die Hand. Das verspricht viele spannende Begegnungen für Moderator Kai Pflaume und seine Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton. Welche prominenten Kandidaten werden im "Wer weiß denn sowas?"- Studio die verblüffenden und kniffligen Quizfragen wie diese richtig lösen?Etwa 50.000 Kilokalorien ...?a) verbrennt ein Teilnehmer während eines Ironman-Marathonsb) pro Jahr verbraucht ein Dachdecker mehr als ein Büroangestellterc) zusätzlich benötigt eine schwangere Frau innerhalb von 40 WochenFolgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:· Schauspieler-Duell: Henning Baum ("Der letzte Bulle") und Ken Duken ("Störtebeker") wurden vor allem mit Rollen als harte Kerle bekannt, zeigten in ihren Karrieren aber auch zahlreiche andere Facetten. Im "Wer weiß denn sowas?"- Studio liefern sich die Schauspielkollegen jetzt einen spannenden Ratewettkampf."WaPo"-Duell: Direkt im Anschluss an "Wer weiß denn sowas?" startet endlich die neue Staffel der "WaPo Elbe", in der Sami Fares und Jana Macourek mit ihrem Team für Recht und Ordnung sorgt. Zuvor treten Adnan Maral, der in der Serie Hauptkommissar Sami Fares spielt, und Barbara Prakopenka, die als Kommissarin Jana Macourek auf Patrouille geht, an Land zum fröhlichen Wettraten an.Krimi-Duell: Der nächste Kölner "Tatort" ist bereits abgedreht, doch bis zur Ausstrahlung müssen sich die Fans von "Max Ballauf" und seinen Kollegen noch ein bisschen gedulden. Bevor er wieder ermittelt, trifft Schauspieler Klaus J. Behrendt zum Rateduell auf seinen Schauspielkollegen Christian Berkel, der jahrelang als Hauptkommissar "Bruno Schumann" in der Fernsehserie "Der Kriminalist" zu sehen war.· Comedy-Duell: Sie gilt als der heißeste Scheiß seit Erfindung des Frauenwahlrechts. Folgerichtig wurde die Münchener Comedienne Ana Lucía gerade erst als Senkrechtstarterin des Jahres mit dem "Bayrischen Kabarettpreis" ausgezeichnet. Zum amüsanten Ratequiz tritt sie gegen Comedy-Altmeister Bodo Bach an.· Moderatoren-Duell: Wenn Louis Klamroth mit seinen Talkgästen diskutiert, geht es meist hoch her. Deutlich ruhiger klingt es, wenn Julia-Niharika Sen die News des Tages in der "Tagesschau" oder bei den "Tagesthemen" präsentiert. Wer von beiden behält beim harten, aber fairen "Wer weiß denn sowas?" - Duell den Überblick.Die WWDS?-Woche im Überblick:Montag, 2. Dezember Henning Baum / Ken DukenDienstag, 3. Dezember Adnan Maral / Barbara PrakopenkaMittwoch, 4. Dezember Christian Berkel / Klaus J. BehrendtDonnerstag, 5. Dezember Bodo Bach / Ana LucíaFreitag, 6. Dezember Louis Klamroth / Julia-Niharika SenHätten Sie gewusst, dass ...eine schwangere Frau innerhalb von 40 Wochen zusätzlich 50.000 Kilokalorien benötigt?Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Fquiz-app&data=05%7C02%7CAgnes.Toellner%40ard.de%7C4c05a35a20ef4a0c6efd08dd032e4976%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638670219509361097%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=N3fzBID9uXb8EVtDeTzm5oH63x4u7ETPle1XbfkcyM8%3D&reserved=0) kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. "Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.