Die Zahl der Länder, die im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) Elektrobusse einsetzen, wächst um den westafrikanischen Staat Ghana. In dessen Hauptstadt Accra wurden nun die ersten zehn E-Busse des Landes in Betrieb genommen. Der ghanaische ÖPNV-Betreiber Metro Mass Transit hat diese Woche seine ersten zehn Elektrobusse in Betrieb genommen, um die CO2-Emissionen zu senken und den Pendlern das billigste Verkehrsmittel zur Verfügung zu stellen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...