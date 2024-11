© Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im laufenden Monat wieder gestiegen. Die vorläufige Rate für November liegt mit 2,2 Prozent über dem Vorjahresniveau. Experten machen dafür statistische Effekte verantwortlich.Die jährliche Inflationsrate in Deutschland hat im November 2024 erstmals seit Juli wieder die Marke von 2 Prozent überschritten und liegt laut vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamts bei 2,2 Prozent. Treiber dieser Entwicklung sind vor allem Lebensmittel und Dienstleistungen. Besonders auffällig: Die Preise für Butter stiegen um über 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was Verbraucher in der Adventszeit spüren dürften. Im Monatsvergleich sanken die Verbraucherpreise …