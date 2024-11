DJ LEG schließt Platzierung neuer Wandelschuldverschreibungen ab

DOW JONES--LEG Immobilien hat die am Morgen angekündigten zusätzlichen Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 200 Millionen Euro erfolgreich am Markt untergebracht. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, wurden die Papiere bei institutionellen Anlegern platziert. LEG hat damit die am 4. September 2024 ausgegebene Wandelschuldverschreibung in Höhe von 500 Millionen Euro wie geplant aufgestockt.

Der finale Emissionspreis der neuen Schuldverschreibungen beträgt 103,8 Prozent ihres Nennbetrags. Sie können in 1,75 Millionen LEG-Aktien umgewandelt werden, was etwa 2,3 Prozent des derzeit ausgegebenen Grundkapitals der Gesellschaft entspricht.

Den Nettoerlös aus der Emission will LEG zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

November 28, 2024

