ROUNDUP: Gewinn von Deutsche Beteiligungs AG mehr als halbiert - Aktie im Plus

FRANKFURT - Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinneinbruch verzeichnet. Unter dem Strich sank der auf die Aktionäre entfallene Gewinn von knapp 106 auf 47,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Aktionäre sollen erneut eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie erhalten. Für 2025 kann der Vorstand eine schwächere Entwicklung im Tagesgeschäft nicht ausschließen. Die Aktie legte dennoch etwas zu.

ROUNDUP: Verstaatlichte Uniper hebt Gewinnausblick an - Rücklage aufgelöst

DÜSSELDORF - Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper blickt wegen der Auflösung einer Rückstellung optimistischer auf das zu Ende gehende Geschäftsjahr. Der um nicht-operative Effekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde 2024 bei 2,5 bis 2,8 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss in Düsseldorf mit. Bisher hatte Uniper mit 1,9 bis 2,4 Milliarden gerechnet. Der bereinigte Nettogewinn dürfte 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro betragen. Zuletzt war das Unternehmen von höchstens 1,5 Milliarden Euro ausgegangen.

ROUNDUP 2/Notsituation: Strom-Übergewinne durften abgeschöpft werden

KARLSRUHE - Hohe Stromkosten für Verbraucher auf der einen Seite, satte Gewinne für manche Stromerzeuger auf der anderen Seite - in der durch den Ukrainekrieg ausgelösten Energiekrise ließ der Bund teils sogenannte Überschusserlöse von Ökostromerzeugern abschöpfen. Das war nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in dieser besonderen Ausnahmesituation rechtens. Das höchste deutsche Gericht wies Verfassungsbeschwerden von 22 Betreibern von Windkraft-, Photovoltaik- und Biomassenanlagen gegen die im Rahmen der Strompreisbremse eingeführte Regelung zurück.

Studie: Gilead-Wirkstoff schützt effektiv vor HIV-Infektion

FOSTER CITY - Eine halbjährliche Impfung mit dem Medikament Lenacapavir schützt effektiv vor einer Infektion mit HIV. Das bestätigen Daten der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie "Purpose 2", die im "New England Journal of Medicine" ("NEJM") vorgestellt werden. Mit Lenacapavir sei ein echter Durchbruch gelungen, lobte Astrid Berner-Rodoreda vom Universitätsklinikum Heidelberg.

IPO: Zahlungsabwickler Sumup hat mit Börsengang 'keine Eile'

LONDON/BERLIN - Der seit langem als Börsenkandidat heiß gehandelte Zahlungsabwickler Sumup schiebt das Thema weiter auf die lange Bank. Ein IPO (Initial Public Offering) bleibe zwar eine Option, werde auf kurze Sicht vom Management aber nicht in Betracht gezogen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. "Sumup konzentriert sich darauf, nachhaltigen Wert zu schaffen und verschiedene strategische Möglichkeiten zu erkunden", sagte Finanzchefin Hermione McKee laut Mitteilung.



Weitere Meldungen



-ROUNDUP: Frankfurter Messe nach Corona wieder auf Kurs -ROUNDUP: Einkauf per Mausklick immer beliebter - aber nicht bei allen -Birkenstock verliert im Streit um Sandalendesign gegen Aldi -EU-Kommission: Millionenstrafe gegen Modehaus Pierre Cardin -Lauterbach sieht enorme Chancen digitaler Gesundheitsdaten -Preisanstieg beim Kaffee in Deutschland erwartet

-Scholz im Ruhrgebiet: Stahlstandort Deutschland erhalten -Meta-Chef Zuckerberg trifft Trump in Mar-a-Lago

-Fast 40 Prozent mehr Bankenkredite für Eigentumswohnungen -Bio-Lebensmittelhändler Alnatura legt weiter zu

-Kauf auf Rechnung - statt Paypal und Co. beim Online-Shoppen -FDP: Habeck soll sich für Erhalt der deutschen Autoindustrie einsetzen -ROUNDUP: Forscher erhalten Zukunftspreis für smarte Autoscheinwerfer -Litauen: Ermittler bauen auf Auswertung der Flugschreiber -ROUNDUP: Knaus Tabbert feuert nach Korruptionsfall zwei Vorstände -Meta-Chef Zuckerberg trifft Trump in Mar-a-Lago

-Sturmtief trifft die Bahn: Jeder zweite Fernzug verspätet -Auswärtiges Amt: Ausweisung von ARD-Mitarbeitern absolut inakzeptabel -Muskuläre Verletzung bei Brandt - Gegen FCB wohl nicht dabei -BVB kann auswärts noch gewinnen: Wichtiger Sieg in Zagreb°

