Berlin (ots) -Die Sparkassen-Finanzgruppe setzt sich seit 1975 mit dem Sparkassen-Schulservice gezielt für die Förderung der finanziellen Bildung an Schulen ein und sucht dafür bundesweit engagierte Vortragsreferenten (m / w / d). Ziel des Bildungsangebots ist es, Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen schrittweise auf die Herausforderungen des wirtschaftlichen Alltags vorzubereiten."Finanzielle Bildung ist der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben. Wir möchten junge Menschen mit unseren Vorträgen ermutigen, sich mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen und ihnen die Werkzeuge an die Hand geben, die sie für eine gut finanzielle Zukunft benötigen.", so Korina Dörr, Leiterin Finanzbildung beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband e. V.Finanzbildung ist ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Entwicklung junger Menschen. In einer komplexer werdenden Welt ist es wichtig, dass Schülerinnen und Schüler die Grundlagen des Wirtschaftens mit Einnahmen und Ausgaben sowie wichtige Grundbegriffe zu Krediten, Konten, Versicherungen und Geldanlage kennen. So können sie sich Schritt für Schritt eine eigene Finanzkompetenz aufbauen und sind vor Überschuldung und finanziellen Fehlentscheidungen besser geschützt. Die Sparkassen-Finanzgruppe trägt mit ihren neutralen und kosten- sowie werbefreien Finanzvorträgen dazu bei, das Bewusstsein für diese Themen zu schärfen und praktische Kenntnisse zu vermitteln.Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir motivierte Vortragsreferentinnen und -referenten, die über fundierte Kenntnisse im Bereich der Finanzbildung (oder im Verbraucherrecht bzw. der Haushaltsökonomik) verfügen und in der Lage sind, junge Menschen für Finanzthemen zu sensibilisieren und ihnen komplexe Themen anschaulich und verständlich zu vermitteln. Die Vorträge werden interaktiv gestaltet, um das Interesse der jungen Menschen zu wecken und sie aktiv in den Lernprozess einzubeziehen.Interessierte Personen, die Freude daran haben, ihr Wissen online und vor Ort weiterzugeben, sind herzlich eingeladen, sich zu bewerben. Eine Vernetzung vor Ort mit Schulen, Organisa-tionen oder weiteren Bildungseinrichtungen ist von Vorteil. Die Vortragstätigkeit wird auf Honorarbasis durchgeführt. Der Vortragsservice ist ein Angebot der Einrichtungen "Sparkassen-Schulservice" und "Geld und Haushalt" im Deutschen Sparkassen- und Giroverband.Die Ausschreibung ist verfügbar unter www.geldundhaushalt.de/stellenausschreibung/. Bewerbungen und Anfragen können bis zum 15. Dezember 2024 an vortragsservice@dsgv.de gesendet werden. Nähere Informationen zum Vortragsangebot gibt es unter www.geldundhaushalt.de/vortraege/fuer-schulen/Pressekontakt:Stefanie ZahrteCharlottenstraße 4710117 BerlinE-Mail: stefanie.zahrte@dsgv.deTelefon: 030 20225-5197Telefax: 030 20225-5199Original-Content von: Geld und Haushalt - Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77498/5919221