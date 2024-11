EQS-News: artnet AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Artnet startet Ausschreibungsverfahren für neue Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und legt Termin für die Hauptversammlung 2024 fest



Artnet startet Ausschreibungsverfahren für neue Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und legt Termin für die Hauptversammlung 2024 fest New York / Berlin, 28. November 2024: Die Artnet AG, der führende Online-Marktplatz und Informationsanbieter für den Kunstmarkt, hat in dieser Woche das offizielle Ausschreibungsverfahren gestartet, um Angebote von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften einzuholen. Dieses Verfahren ist eine regulatorische Anforderung für börsennotierte Unternehmen. Im Anschluss an dieses Verfahren wird der Aufsichtsrat einen Wirtschaftsprüfer zur Genehmigung durch die Aktionäre auf der Hauptversammlung vorschlagen. Angesichts der zeitlichen Anforderungen des regulatorischen Rahmens für das Ausschreibungsverfahren sowie der Einladungsfristen für die neu angesetzte Hauptversammlung hat Artnet in dieser Woche den Finanzkalender aktualisiert und die Hauptversammlung 2024 für Mitte Februar 2025 terminiert. Die Geschäftsführung der Artnet AG bedauert zutiefst, dass die diesjährige Hauptversammlung verschoben werden musste, und ist bemüht, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu beauftragen und die Hauptversammlung 2024 so schnell wie möglich durchzuführen. Der Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2023 ist hier verfügbar.

Weitere News und Veröffentlichungen zu Investor Relations finden Sie hier. Über Artnet Artnet ist mit über 60 Millionen Nutzern pro Jahr die weltweit größte Plattform für Kunst. Artnet wurde 1989 gegründet und hat die Art und Weise, wie Menschen heute Kunst entdecken, recherchieren und sammeln, revolutioniert. Die Marktdaten von Artnet sind eine entscheidende Ressource für die Kunstbranche. Sie umfassen mehr als 17 Millionen Auktionsergebnisse und KI- und ML-gesteuerte Analysen, die ein beispielloses Maß an Transparenz sowie Einblick in den Kunstmarkt bieten. Der Marktplatz von Artnet verbindet führende Galerien und Auktionshäuser mit unseren weltweiten Nutzern und Kunden und bietet eine kuratierte Auswahl von über 290.000 Kunstwerken zum Verkauf an. Die Online-Kunstauktions-Plattform Artnet Auctions bietet Käufern und Verkäufern unvergleichbare Reichweite, Liquidität und Effizienz. Artnet News berichtet mit aktuellen Analysen und Expertenkommentaren über die Ereignisse, Trends und Menschen, die den globalen Kunstmarkt prägen. Artnet News ist die meistgelesene Nachrichtenpublikation der Kunstbranche. Die Synergien zwischen den Produkten der Artnet AG bilden ein umfassendes Ökosystem, das den modernen Kunstmarkt antreibt und informiert. Die Artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert, dem Segment mit den höchsten Transparenzvorschriften. Der Großteil der Geschäfte wird über die 1989 gegründete Artnet Worldwide Corporation, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft mit Sitz in New York, abgewickelt. Artnet Worldwide Corp. besitzt eine in London ansässige Tochtergesellschaft, Artnet UK Ltd. ISIN: DE000A1K0375 LEI: 391200SHGPEDTRIC0X31 Kontakt: Sophie Neuendorf sneuendorf@artnet.com



