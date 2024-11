EQS-Ad-hoc: H&K AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

H&K AG übernimmt Chrom-Müller



28.11.2024

Oberndorf am Neckar, 28.11.2024 H&K AG übernimmt Chrom-Müller Die H&K AG hat heute sämtliche Geschäftsanteile an der Chrom-Müller Metallveredelung GmbH mit Sitz in Oberndorf a.N. sowie verschiedene zugehörige Grundstücke von den bisherigen Gesellschaftern der Familie Stark bzw. Müller-Stark erworben. Als Kaufpreis wurde ein hoher einstelliger Euro-Millionenbetrag vereinbart. Mit dem Erwerb setzt die H&K AG ihren Expansionskurs fort. Der Erwerb hat für die H&K AG strategische Bedeutung, da die H&K AG sich damit sowohl langfristig die Kompetenz der Verchromung von HK-Waffenrohren gesichert hat, die vor allem den wichtigen Bereich der Kriegswaffen betrifft als auch die Möglichkeit der Diversifikation in zivile, nachhaltige Anwendungen genutzt, da die Verchromung von Produktteilen zur Verlängerung der Produktlebensdauer auch für Unternehmen der Automobilindustrie, des Maschinen- und Anlagenbaus und der Luftfahrtindustrie vorgenommen werden kann. Zu den weiteren Details des Unternehmenserwerbs haben die Verkäufer der Chrom-Müller Metallveredelung GmbH, die Chrom-Müller Besitz GbR und die H&K AG Stillschweigen vereinbart. Kontakt H&K AG

