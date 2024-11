EQS-News: FUCHS SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

FUCHS SE schließt Übernahme des Schweizer Schmierstoffunternehmens STRUB & Co. AG erfolgreich ab



28.11.2024 / 16:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





FUCHS SE schließt Übernahme des Schweizer Schmierstoffunternehmens STRUB & Co. AG erfolgreich ab Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe gab heute bekannt, dass sie die Übernahme des Unternehmens STRUB & Co. AG im Rahmen einer strategischen Akquisition abgeschlossen hat. Das 1921 gegründete, familiengeführte Unternehmen mit Sitz in Reiden in der Schweiz entwickelt, produziert und vertreibt insbesondere Industrieschmierstoffe und Spezialitäten für den Schweizer Markt und ist darüber hinaus international aktiv. Mit der erfolgreichen Übernahme von STRUB sichert sich FUCHS den direkten Marktzugang in der Schweiz, bündelt alle Schweizer Geschäftsaktivitäten und erweitert seine Präsenz um einen Entwicklungs- und Produktionsstandort. Das Unternehmen wird unter der Marke STRUB weitergeführt, Diana und Marcel Strub bleiben weiterhin Mitglieder der Geschäftsleitung. Auf Seiten von FUCHS übernimmt Dr. Mario Gehrlein die Position des CEO. Mario Gehrlein war in den letzten zwei Jahren Mitglied der Geschäftsführung der E-Lyte Innovations GmbH, an der FUCHS beteiligt ist. STRUB & Co. AG beschäftigt 40 Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von ca. 15 Millionen EUR. Im Geschäftsjahr 2023 beschäftigte die FUCHS-Gruppe 6.200 Mitarbeitende und erwirtschaftete einen Umsatz in Höhe von 3,5 Milliarden EUR. Mannheim, 28. November 2024 FUCHS SE

Public Relations

Einsteinstraße 11

68169 Mannheim

Telefon +49 621 3802-1104

E-Mail: tina.vogel@fuchs.com Die folgenden Informationen können Sie im Internet abrufen:

Bild- und Videomaterial: www.fuchs.com/de-de/photo-gallery/ Über STRUB & Co. AG

Die STRUB & Co. AG steht seit über 100 Jahren für Qualität und Innovation in der Tribologie. Das 1921 gegründete Familienunternehmen verbindet Tradition und Erfahrung mit zukunftsweisenden Ideen. Mit einem Sortiment von mehr als 1.600 Schmierstoffen vereint STRUB Analytik, Entwicklung und Produktion unter einem Dach. Flexibilität, Zuverlässigkeit und umfassender After-Sales-Service sind feste Bestandteile. STRUB bietet weltweit eingesetzte Schmierstoffe und technische Reinigungsmittel, die höchsten Ansprüchen gerecht werden und dabei umweltfreundliche Lösungen anstreben. Über FUCHS

1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.200 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen in einen intensiven Kundendialog - und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich. Das Hightech-Unternehmen erzielte 2023 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro an 33 Produktionsstandorten und mit 55 operativen Gesellschaften.



28.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com