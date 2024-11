Mainz (ots) -Am 3. Dezember ist Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung. Die Bundesinnung der Hörakustiker (biha) nimmt diesen Tag zum Anlass, um auf die oft unterschätzte Schwerhörigkeit aufmerksam zu machen und für mehr Bewusstsein und Verständnis zu werben.Wie sich eine Schwerhörigkeit für Betroffene im Alltag auswirkt, dazu hat die Bundesinnung der Hörakustiker in diesem Jahr den wichtigen und viel beachteten Film "Schwerhörigkeit: So hören Millionen Menschen in Deutschland" aufwendig produzieren lassen. Das Video wurde nach Artikel 8 der UN-Behindertenrechtskonvention gedreht und zusammen mit schwerhörigen Menschen umgesetzt. Der Film steht für alle bei YouTube zur kostenfreien Nutzung und Verbreitung zur Verfügung.Schwerhörigkeit kann jeden treffen - Jung oder Alt. Die Ursachen sind vielfältig: Lärm, Alterungsprozesse, Krankheiten oder genetische Veranlagung. Die Auswirkungen auf die Lebensqualität sind immer erheblich. Betroffene haben Schwierigkeiten, Gesprächen zu folgen, ziehen sich aus sozialen Situationen zurück und fühlen sich oft isoliert."Gerade die schleichende Entwicklung einer Hörminderung macht die Problematik tückisch", erklärt Eberhard Schmidt, Präsident der biha. "Viele Betroffene verharmlosen die ersten Anzeichen oder schieben den wichtigen Gang zum Hörakustiker oder HNO-Arzt hinaus. Dabei ist frühes Handeln entscheidend!"Moderne, vom Hörakustiker individuell angepasste Hörsysteme können die Lebensqualität von Menschen mit Schwerhörigkeit deutlich verbessern. Sie ermöglichen wieder aktive Teilhabe am sozialen Leben, stärken das Selbstbewusstsein und fördern die geistige Fitness.Ein meist kostenloser Hörtest beim Hörakustiker ist der erste Schritt zu besserem Hören. Die Experten beraten individuell und umfassend zu allen Fragen rund um das Thema Hören und finden die optimale Hörlösung für jeden Bedarf und jede Anforderung. Gesetzlich Versicherte haben in Deutschland Anspruch auf eine mehrkostenfreie Versorgung mit Hörsystemen, die ihre Schwerhörigkeit bestmöglich ausgleicht. Dabei wird lediglich die gesetzliche Zuzahlung von 10 Euro fällig.Schmidt hat daher eine klare Botschaft zum 3. Dezember: "Hören ist ein wertvolles Gut! Nutzen Sie den Tag der Menschen mit Behinderung als Anlass, sich um Ihr Gehör zu kümmern."Hörakustiker und Hörakustikerinnen in Wohnortnähe findet man unter:https://www.hoerakustiker-suche.de/Film: So hören Millionen Menschen in Deutschlandhttps://youtu.be/tw8iXCi9adY?t=5Pressekontakt:Michael Skwarciak, Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, skwarciak@biha.deNadine Röser, Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, roeser@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70547/5919264