MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Tagesschau" bleibt die am häufigsten gesehene Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen. Durchschnittlich habe 2024 jede 20-Uhr-Ausgabe der in Hamburg beim NDR produzierten Sendung etwa 9,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gehabt, teilt die ARD-Programmdirektion in München in einer Jahresbilanz mit.

Ende 2023 hatte die ARD rund 9,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für jede "Tagesschau"-Hauptausgabe gemeldet. Auch damals habe sie weit vor ihren Mitbewerbern wie ZDF und RTL gelegen.

Der Senderverbund betont, die ARD-Mediathek sei auch 2024 die reichweitenstärkste Sender-Mediathek in Deutschland gewesen: "Rund 2,7 Millionen Menschen nutzen die Plattform täglich. Das entspricht mehr als 3 Millionen Streamingstunden am Tag." Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeute das ein Plus von fast 20 Prozent bei den Nutzungsstunden.

Im Dokumentarischen gehörten laut ARD dieses Jahr zu den Hits in der Mediathek Sendungen wie "Beckenbauer" (2,1 Millionen Abrufe), "Angela Merkel - Schicksalsjahre einer Kanzlerin" (2,2 Millionen Abrufe) und die vierteilige Doku-Serie "Wir Weltmeister - Abenteuer Fußball-WM 2014" (4,3 Millionen Abrufe).

Punkten in der Mediathek konnten auch fiktionale Produktionen wie die Mystery-Serie "Oderbruch" (11,7 Millionen Abrufe), die Gefängnisserie "Testo" (8,2 Millionen Abrufe) und die Serie "Die Zweiflers" (3,8 Mio. Abrufe) über eine jüdische Familie in Frankfurt./gth/DP/men