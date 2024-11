Steffen Ritter ist Geschäftsführer des Instituts Ritter. Außerdem ist er Autor, Trainer, Redner und Mitinitiator des Jungmakler Awards. Für AssCompact gibt er Maklern in seiner monatlich erscheinenden Kolumne praktische Tipps, um besondere und alltägliche Herausforderungen zu meistern. Jeder spricht von Vereinfachungen und Automatisierungen per künstlicher Intelligenz (KI), aber oftmals bleibt das Ganze nur Theorie. Was genau hilft meinem Betrieb? Was passt zu den eigenen Prozessen? Viele Vermittler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...