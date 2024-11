Nach mehr als 40 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn und einem neuen 52-Wochen-Hoch am Montag haben sich die Bullen bei PayPal zuletzt eine kleine Verschnaufpause gegönnt. Vor dem US-Feiertag Thanksgiving am heutigen Donnerstag ist die Aktie am Vortag etwas schwächer aus dem Wall-Street-Handel gegangen. Das Chartbild bleibt aber aussichtsreich.Auf dem Vortagesschlusskurs von 86,57 Dollar notiert die PayPal-Aktie nur leicht unter dem 52-Wochen-Hoch vom Montag bei 88,74 Dollar. Knapp oberhalb davon, ...

