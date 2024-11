Wolfsburg (ots) -Die Autostadt in Wolfsburg wurde am 1. Juni 2000 feierlich eröffnet. Einen Blick zurück auf die fast 25-jährige Geschichte - von der Idee zum Erlebnisort - bietet die neue Chronologie, die ab heute kostenfrei im Untergeschoss der Piazza zu sehen ist. Besucherinnen und Besucher können die Entwicklung des Themenparks aus architektonisch-gestalterischer Sicht von der Projektphase bis zur Gegenwart kennenlernen und ausgewählte Highlights sowie Hintergrundwissen rund um die Autostadt entdecken.Die Chronologie wird in vier Abschnitten dargestellt:StadtgeschichteDie Chronologie startet mit einem Blick in die Geschichte der Stadt Wolfsburg und des Volkswagen Werkes. Auf historischen Aufnahmen aus den Jahren 1940 und 1964 ist zu erkennen, wie sich die landwirtschaftlich geprägte Gegend in einen Industriestandort entwickelte.Vision AutostadtZur Weltausstellung Expo 2000 in Hannover wurde Ferdinand Piechs Vision einer Repräsentanz der Volkswagen AG am Standort der Konzernzentrale Wirklichkeit. Der Auftrag bestand darin, Menschen nach Wolfsburg zu bringen, die Auslieferung von Neufahrzeugen auf höchstem Niveau zu gewährleisten und sich als Kommunikationsplattform des Konzerns zu etablieren.Stadt, Raum, ArchitekturDie Kollerachse und die Stadtbrücke verbinden die Autostadt mit ihrem 28 Hektar großen Gelände und integrieren sie so harmonisch in das Stadtbild von Wolfsburg. Die Autostadt selbst wurde als architektonisches Ensemble angelegt. In diesem Abschnitt der Chronologie sind Entwürfe und Skizzen zur Pavillonarchitektur zu sehen.HighlightsAusgewählte Highlights aus fast 25 Jahren Autostadt umfassen eine Reihe von herausragenden Ereignissen in der Geschichte der Autostadt. Von der Bauphase und Eröffnung der Autostadt von 1998 bis 2000 über den Mondo Club, den Bau des Geländeparcours, der Auszeichnung als außerschulischer Lernort, dem Movimentos bis hin zu der Vergabe des dritten Michelin Sterns im Restaurant Aqua und vielem mehr. Die Chronologie endet mit einem Blick in die Gegenwart mit Sommerkonzerten, der Ausstellung Future of Motion und dem neuesten Pavillon für Volkswagen R.Eingestreut in die Gestaltung der Chronologie sind mehrere Bildschirme, die unter anderem den Bau des Porsche Pavillons im Zeitraffer, den Jubiläumsfilm zu 20 Jahren Autostadt und aktuelle Inhalte zeigen.Die Autostadt kann täglich von 10 bis 18 Uhr mit einer gültigen Tages- oder Jahreskarte besucht werden.Pressekontakt:Autostadt GmbHUnternehmenskommunikationStadtbrücke38440 WolfsburgTelefon +49 - (0) 5361 40-1444Telefax +49 - (0) 5361 40-1419E-Mail: pressestelle@autostadt.deOriginal-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19185/5919285