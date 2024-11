Berlin (ots) -Die KiVVON Media GmbH erweitert ihr Portfolio: Das Berliner Medienunternehmen, bisher vor allem bekannt für professionelle Video- und Podcast Produktionen sowie die Vermietung moderner Studios, übernimmt ab sofort die Vermarktung von Werbezeiten auf den Regional/lokalen TV-Sendern TV Berlin, Hamburg 1, bw-future.tv und TV-BB. Damit bietet KiVVON Media Unternehmen und Mediaagenturen die Möglichkeit, regionale und bundesweite TV-Kampagnen gezielt zu platzieren."Mit der Vermarktung von TV-Werbezeiten ergänzen wir unsere bestehenden Leistungen konsequent. Wir möchten nicht nur Inhalte produzieren, sondern auch sicherstellen, dass diese ihre Zielgruppen punktgenau erreichen - lokal, regional oder bundesweit," erklärt Coskun Tuna, Geschäftsführer der KiVVON Media GmbH.Ein Standort mit Perspektive - Berlin MitteIn der Friedrichstraße in Berlin-Mitte betreibt KiVVON Media eines der modernsten TV-, Greenscreen- und Podcast Studios. Die Studios bieten eine professionelle Umgebung für die Produktion unterschiedlichster Inhalte - von Videos und Podcasts bis hin zu Livestreams. Unternehmen, Verbände und Influencer nutzen den Standort bereits erfolgreich, um ihre Botschaften hochwertig umzusetzen.Dank der Kooperation mit der Godd Media GmbH, der Betreibergesellschaft der vier TV-Sender, können Kunden von KiVVON Media ihre Inhalte jetzt auch über die Sender gezielt verbreiten. "KiVVON Media bringt nicht nur Kompetenz in der Produktion, sondern auch in der Vermarktung mit. Diese Kombination bietet unseren Werbekunden einen echten Mehrwert," so Dursun Yigit, von der Godd Media GmbH.Lokale TV-Werbung: Ein unterschätztes PotenzialCoskun Tuna bringt langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Online-Werbevermarktung mit und sieht im Regional/lokalen Fernsehen große Chancen: "Regional/Lokale TV-Werbung wird häufig unterschätzt, weil der Fokus stark auf digitalen Kanälen liegt. Doch gerade im regionalen Umfeld erreicht sie Zielgruppen direkt, schafft Vertrauen und bleibt in Erinnerung. Wir möchten dieses Potenzial sichtbarer machen und Werbekunden einen einfachen Zugang dazu ermöglichen."Für welche Zielgruppen ist die Vermarktung interessant?Die neuen Vermarktungsoptionen von KiVVON Media richten sich insbesondere an:- Lokale Unternehmen, die ihre Zielgruppen regional und effektiv ansprechen möchten.- Mediaagenturen, die flexible Lösungen für ihre Kunden suchen.- Marken, die ihre Präsenz auf regionalen Märkten ausbauen wollen.Die Berliner Medienproduktionsgesellschaft KiVVON Media GmbH zeigt, wie lokale Stärke und innovative Lösungen miteinander harmonieren. Mit ihrer einzigartigen Kombination aus hochwertiger Produktion und gezielter Distribution etabliert sich das Unternehmen als zentraler Partner für effektive Content-Erstellung und strategische Werbeplatzierung.KiVVON Media GmbH erweitert ihr Angebot, das bisher Video- und Podcastproduktionen sowie die Vermietung von Studios umfasste, um die Vermarktung regionaler Fernsehwerbung. Damit verbindet das Unternehmen seine Kernkompetenzen und schafft eine ideale Symbiose zwischen kreativer Content-Produktion und effizienter Werbevermarktung.Pressekontakt:Nuray KurtMedia & Communications Manager, KiVVON Media GmbHE-Mail: nuray@kivvon-media.deTelefon: 030 200591870Website: www.kivvon-media.deOriginal-Content von: KiVVON Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175414/5919283