Tagesausblick für 29.11.: DAX erholt sich. Halbleiter-Aktien gefragt

Der DAX® verbucht am Nachmittag Zuschläge. Die veröffentlichten Inflationsdaten lagen im November bei 2,2 Prozent. Gegenüber Oktober 2024 sind die Verbaucherpreise um 0,2 Prozent gesunken. Bei den Anlegern löste dies jedoch kaum eine Reaktion aus. Bereits im frühen Handel konnte der deutsche Leitindex zulegen. Zwischenzeitlich verlor er wieder etwas, kämpfte sich jedoch zurück über die 19.425 Punkte-Marke. Damit wurde der Rückschlag der vergangenen tage wieder gut gemacht.

Am Anleihemarkt nahmen die Notierungen für 2- bis 10-jährige Bundesanleihen kräftig ab. Die Rendite 10-jähriger Staatspapiere sank dabei zeitweise um rund 1,5 Prozent unter die Marke von 2,129 Prozent. Die Rendite 2-jähriger Staatspapiere fiel währenddessen um mehr als 2 Prozent auf die Marke von 1,991 Prozent. In den USA bewegten sich die Renditen für 2- und 10-jährige US-Anleihen leicht aufwärts. Die 2-Jährigen kletterten um knapp 0,5 Prozent und die 10-jährigen Anleihen um 0,2 Prozent. An den Rohstoffmärkten verlief es heute wieder ruhiger. Der Goldpreis bewegte sich um die Marke von 2.640 USD und der Kurs für eine Feinunze Silber stieg leicht über die Marke von 30,20 USD um 0,4 Prozent. Auch die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil erhöhte sich um rund 0,25 Prozent und pendelte um die Marke von 72,55 USD. Die US-Regierung hatte sinkende Reserven gemeldet. Dies sorgte für einen kleinen Auftrieb bei den Ölpreisen.

Unternehmen im Fokus

Airbus schaffte es heute an die Spitze des DAX®. Im Xetra-Handel handelte das Papier des Luft- und Raumfahrtunternehmens heute 4 Prozent höher. Die Kursentwicklung wurde von der Nachricht einer Vereinbarung mit dem Triebwerkhersteller CFM beflügelt. Damit steigt die Hoffnung auf das Erreichen der vorgenommen Auslieferungsziele. Für Siemens Energy ging es ebenfalls aufwärts. Mit einem Plus von 2,5 Prozent stand das Papier zwischenzeitlich bei 49,88 EUR. Auf Jahressicht hat die Aktie eine beeindruckende Performance von mehr als 300 Prozent hingelegt. Das Tochterunternehmen, Siemens Gamesa, plant derweil den Verkauf indischer Standorte. Lufthansa war heute im Steigflug. Damit machte das Papier letzte Verluste wieder gut und steht auf Monatssicht fast auf null. Das Unternehmen hat sein Ticket-Angebot für nachhaltigeres Fliegen ausgeweitet. Auf nahezu alle Flüge sind ab dem 4. Dezember die "Green Fares" buchbar. Halbleiter-Werte, wie unter anderem SÜSS MicroTec und Infineon, sind aufgrund von Berichten über US-Sanktionen gegen China am Donnerstag gefragt.

DOTTIKON ES HOLDING AG, FORTEC Elektronik AG, Industrial Holding Bulgaria JSC, JSFC Sistema, NorCom, Sopharma JSC, Tele Columbus AG und weitere Unternehmen veröffentlichen morgen Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

Wichtige Termine

Germany-Retail Sales

Germany-Import Prices

France-GDP Final

France-Inflation Prelim

Germany-Unemployment

Euro Zone-flash inflation

ECB's Vice-President De Guindos to speak at an event in Spain