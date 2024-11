Pullach i. Isartal (ots) -- Das besinnliche Zusammensein in der Winterzeit wird oft von der ein oder anderen Infektwelle getrübt- Der Anblick unserer hustenden und verschnupften Mitmenschen sorgt schnell für ein unbehagliches Gefühl und ein Kribbeln in der Nase- Unsere Nase gilt als Haupteintrittspforte für Erkältungsviren und sollte deshalb zusätzlich geschützt werden- Ein besonderes Nasenspray (algovir Erkältungsspray) ermöglicht die Bildung eines physikalischen Schutzfilms auf der NasenschleimhautDer vorgewärmte Griff des Einkaufswagens, die verbrauchte Luft in der S-Bahn, das Niesen der Kollegin in der Kaffeeküche - wenn eine Erkältung die nächste jagt, nimmt man die eigene Umwelt plötzlich ganz anders wahr. Doch auch wenn der Anblick hustender und verschnupfter Menschen schnell Unbehagen auslöst, ist Isolation zum Schutz vor Erkältung keine Dauerlösung. Eine physikalische Barriere gegen Erkältungsviren kann mit algovir Erkältungsspray, einem besonderen Nasenspray ohne Gewöhnungseffekt, aufgebaut werden.Die Tage werden kürzer und die Nächte kälter. Der Winter lädt mit gemütlichem Kaminknistern zum Verweilen ein. Doch leider wird das besinnliche Zusammensein immer auch von der ein oder anderen Infektwelle getrübt. Ob in Supermärkten, öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Büro oder auch im ärztlichen Wartezimmer: Beim Anblick unserer hustenden und verschnupften Mitmenschen spüren viele direkt ein Kribbeln in der Nase, frei nach dem Motto: "Hoffentlich werde ich jetzt nicht krank!".Stress schwächt das ImmunsystemDabei kann die Sorge vor Ansteckung durch die Ausschüttung von Stresshormonen das Immunsystem langfristig schwächen - und so haben Erkältungsviren ein umso leichteres Spiel. Um Wartezimmer und Co. ihren Schrecken zu nehmen, können schon ein paar einfache Tipps helfen: Wer sich zum Beispiel regelmäßig und vor allem gründlich die Hände wäscht oder die Arbeits- und Wohnräume regelmäßig lüftet, kann das Risiko für eine Infektion mit Erkältungsviren erheblich minimieren.Strategischer Schutz für die kalten TageVor allem die Nase sollte in den kalten Jahreszeiten besonders geschützt werden, da sie für Erkältungsviren die Haupteintrittspforte darstellt. Eine Möglichkeit bietet das algovir Erkältungsspray - sowohl präventiv, bevor eine Erkältung überhaupt entsteht, als auch, wenn sich bereits erste Erkältungsanzeichen feststellen lassen. Denn algovir bildet einen Schutzfilm auf der Nasenschleimhaut, wodurch den Erkältungsviren das Eindringen in den Organismus verwehrt wird. Auch bei bereits bestehenden ersten Erkältungsanzeichen können der vollständige Ausbruch verhindert, Symptome gelindert und die Krankheitsdauer verkürzt werden.[1]Es ist Zeit, die kalte Jahreszeit von den Erkältungsviren zurückzuerobern und die "Keine-Erkältungs-Zeit" einzuläuten!Über algovirIn algovir Erkältungsspray ist der naturbasierte Wirkstoff Carragelose (Iota-Carrageen) enthalten, welcher aus der Rotalge gewonnen wird und einen Schutzfilm auf der Nasenschleimhaut bildet. Sobald Erkältungsviren in der Nase auf diesen Film treffen, verfangen sie sich darin. Somit können sie nicht mehr weiter in die Schleimhautzellen eindringen, um diese zu infizieren und sich dort zu vermehren. So kann algovir präventiv vor einer Erkältung schützen und auch bei bereits bestehenden ersten Erkältungsanzeichen den vollständigen Ausbruch verhindern, Symptome lindern und die Erkältungsdauer verkürzen.[1] algovir ruft keinen Gewöhnungseffekt hervor und ist auch für Kinder ab 1 Jahr sowie Schwangere und Stillende geeignet.Mehr Informationen unter https://www.algovir.de[1] Studien mit reinem Carragelose-Erkältungsspray durchgeführt:Eccles et al.: Efficacy and safety of an antiviral Iota-Carrageenan nasal spray: a randomized, double-blind, placebo-controlled exploratory study in volunteers with early symptoms of the common cold. Respiratory Research 2010, 11:108.Fazekas et al.: Lessons learned from a double-blind randomised placebo-controlled study with a iota-carrageenan nasal spray as medical device in children with acute symptoms of common cold. BMC Complementary and Alternative Medicine 2012, 12:147.Ludwig et al.: Efficacy of a carrageenan nasal spray in patients with common cold: a randomized controlled trial. Respiratory Research 2013, 14:124.Pressekontakt:Tanja Baierl / Mara de AndradeISGRO Themenraum GmbHTel.: +49 (0) 621 40 17 12-19Hermes-Presse@isgro.deOriginal-Content von: Hermes Arzneimittel GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58929/5919301