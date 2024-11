Mainz (ots) -ZDFneo Änderungsmitteilung_____________________________________________________________________Woche 49/24Mittwoch, 04.12.Bitte Zeitkorrekturen beachten:22.10 Single Bells - 12 Dates till ChristmasAlexRomantische Comedyserie22.30 Single Bells - 12 Dates till ChristmasJens IRomantische Comedyserie22.55 Single Bells - 12 Dates till ChristmasJens IIRomantische Comedyserie23.20 Single Bells - 12 Dates till ChristmasGielRomantische Comedyserie23.40 Single Bells - 12 Dates till ChristmasMathiasRomantische Comedyserie0.05 Single Bells - 12 Dates till ChristmasLaurentRomantische Comedyserie0.30 Single Bells - 12 Dates till ChristmasSecret SantaRomantische Comedyserie0.50 30 Minuten oder weniger(30 minutes or less)2.10 Die glorreichen 10Die gruseligsten Geschichten der Geschichte(vom 3.6.2018)2.55 Sketch HistoryNeues von gestern3.15 Terra XEin Moment in der GeschichteCäsars ErmordungFilm von Natalia Lucic4.00 Terra XEin Tag im Alten Rom(vom 7.1.2017)4.45 Terra XBrot und Spiele - Wagenrennen im alten Rom(vom 11.8.2019)Großbritannien 20195.30 Terra X-6.15 Der letzte Tag von Pompeji(vom 17.5.2020)Deutschland 2020Donnerstag, 05.12.Bitte Programmänderungen beachten:6.15 Terra XpressAufbruch in den Alpen - wenn die Wildnis zurückkehrt(vom 13.12.2023)Deutschland 20236.40 Der Klugscheißer: Moderne ErnährungDeutschland 2024(Die Sendung "heute-show präsentiert: Till to go" entfällt. Weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5919311