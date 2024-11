Leer (ots) -Das J. Bünting Teehandelshaus GmbH & Comp. Leer ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes und in Abstimmung mit den zuständigen Behörden vorsorglich das Produkt:Bio Brennnessel 20 x 2g- EAN: 4008837-223094 Einzelschachtel- EAN: 4008837-223599 Karton (Charge 435733 + 438844)Chargennummern/Los-Nr.:- L2435 27 / L2435 28 / L2435 29 (MHD 08/2027)- L2438 16 / L2438 17 / L2438 18 / L2438 19 (MHD 09/2027)zurück.Grund für die Warnung und den Rückruf ist ein in Stichproben festgestellter erhöhter Wert an Pyrrolizidinalkaloiden (PA). Pyrrolizidinalkaloide sind sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die einige Pflanzenarten selbst bilden, um sich vor natürlichen Fressfeinden zu schützen. Regelmäßiger Konsum von PA belasteten Lebensmitteln kann zu gesundheitlichen Problemen führen und sollte vermieden werden.Weitere Chargen dieses Produktes und andere Produkte der Marke Bünting Tee sind nicht betroffen.Kunden, die das Produkt mit den oben genannten Chargennummern und dem MHD 08/2027 und 09/2027 gekauft haben, werden gebeten, das Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises, auch ohne Vorlage des Kassenbons, bei der jeweiligen Einkaufsstätte zurückzugeben.Bei Fragen können Verbraucher per E-Mail unter info@buenting-tee.de Kontakt aufnehmen.Kontakt Hersteller:J. Bünting Teehandelshaus GmbH & Comp.Brunnenstraße 3726789 LeerOriginal-Content von: Bünting Unternehmensgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106288/5919314