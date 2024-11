Der Platinpreis hat in der laufenden Woche eine negative Entwicklung von -3,4 % verzeichnet, trotz eines leichten Plus von 0,07 % in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Donnerstag, ca. 7 Uhr). Aktuell steht der Kurs bei 931 US-Dollar. Diese Abwärtsbewegung spiegelt die Herausforderungen auf dem Platinmarkt wider, der von einer Kombination aus Angebotsüberschüssen, schwacher Nachfrage und makroökonomischen Unsicherheiten geprägt ist. Insbesondere die Veränderungen in der Investmentnachfrage und sektorspezifische Schwankungen wirken sich stark auf die ...

