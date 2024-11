FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt ist am Donnerstag in eine neue Runde gegangen. Nach zwei schwächeren Tagen holte der Leitindex Dax diese Verluste komplett wieder auf. Eine überraschend stabile Inflationsentwicklung in Deutschland stützte die Zinssenkungshoffnungen des Marktes und offenbar auch seine Stimmung. Am Ende verbuchte der Dax ein Plus von 0,85 Prozent auf 19.425,73 Punkte.

In Deutschland war der für europäische Zwecke erhobene Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) im November um 2,4 Prozent im Jahresvergleich nach oben geklettert. Die Rate hatte bereits im Vormonat bei 2,4 Prozent gelegen. Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 2,6 Prozent gerechnet.

"Für 2025 zeichnet sich eine Entspannung ab", erwartet VP Bank-Chefvolkswirt Thomas Gitzel. Die EZB werde trotz des Inflationsanstieges den Leitzins im Dezember um weitere 0,25 Prozentpunkte zurücknehmen. "Der geldpolitische Lockerungskurs wird beibehalten, solange sich an der Projektion eines Inflationsrückgangs im kommenden Jahr nichts ändert."

Die Börsenumsätze fielen angesichts fehlender Impulse von den US-Börsen überschaubar aus. Wegen des Feiertags Thanksgiving wird in New York an diesem Donnerstag gar nicht gehandelt und am Freitag erklingt die Schlussglocke früher als sonst üblich.

Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen schloss am Donnerstag 0,15 Prozent im Plus bei 26.225,82 Punkten. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,54 Prozent hoch./bek/he

