DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit Aufschlägen beendet. Etwas stützend wirkte an den europäischen Börsen die Entspannung am französischen Anleihemarkt, nachdem am Vortag die Sorge vor einem Scheitern der Haushaltsverhandlungen für Unruhe an den Märkten gesorgt hatte. Aufgrund des Thanksgiving-Feiertags in den USA verlief das Geschäft in ruhigen Bahnen. Die jüngsten Inflationsdaten aus Europa bewegten die Märkte kaum.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 11.710 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und 3 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 10,6 (zuvor: 17,14) Millionen Aktien.

Eine klare Tendenz bei den Anlegern war nicht auszumachen. Tagessieger waren Logitech mit Aufschlägen von 1,5 Prozent. Die Aktie profitierte von Berichten, wonach die US-Ausfuhrbeschränkungen für Chipanlagen nach China weniger hart ausfallen könnten als bislang erwartet. Im breiteren Markt stiegen VAT um 1,1 Prozent.

Gut liefen auch Finanzwerte. So rückten UBS um 1,5 Prozent vor und Partners Group um 1,0 Prozent. Bei den Versicherungswerten schlossen Swiss Re 1,0 Prozent im Plus, Swiss Life 0,5 Prozent und Zurich Insurance 0,6 Prozent.

Mit Blick auf die Index-Schwergewichte hatten Novartis mit Aufschlägen von 0,7 Prozent die Nase vorne. Roche stiegen um 0,6 Prozent. Die Aktie des Lebensmittelriesen Nestle gewann 0,4 Prozent.

Tagesverlierer waren Sonovo (-1,0%) gefolgt von Richemont (-0,6%).

