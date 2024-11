DJ XETRA-SCHLUSS/DAX auf Erholungskurs - Hugo Boss wird abverkauft

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit kräftigen Gewinnen geschlossen. Der DAX gewann 0,9 Prozent auf 19.426. Etwas stützend wirkte die Entspannung am französischen Anleihemarkt, nachdem am Vortag die Sorge vor einem Scheitern der Haushaltsverhandlungen für Unruhe an den Märkten gesorgt hatte. Aufgrund des Thanksgiving-Feiertags in den USA verlief das Geschäft in ruhigen Bahnen. Die Wall Street blieb am Berichtstag geschlossen. "Der DAX kann auch ohne Wall Street steigen", kommentierte CMC. Abseits der geopolitischen Konflikte gebe es weiterhin kaum Gründe, die gegen den Aktienmarkt sprächen.

Die jüngsten Inflationsdaten aus Europa bewegten die Märkte kaum. Die aus Spanien deuten auf einen anhaltenden Preisdruck hin. Nach Angaben der Statistikbehörde INE stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 2,4 Prozent und damit weit stärker als im Oktober mit 1,8 Prozent und auch klar über dem EZB-Ziel von 2 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Rate von 2,3 Prozent erwartet. Derweil hat der Inflationsdruck in Deutschland im November entgegen den Erwartungen nicht zugenommen. Der HVPI stieg wie im Oktober mit einer Jahresrate von 2,4 Prozent.

Airbus waren Tagesgewinner im DAX mit plus 4,2 Prozent. "Die Situation mit Triebwerken könnte sich entspannen", so ein Händler. Airbus solle nun vom Hersteller CFM Triebwerke geliefert bekommen, die ursprünglich für den Ersatzteilmarkt vorgesehen gewesen seien.

Heidelberg Materials kauft in den USA zu

Auf ein positives Echo stieß der Kauf von Giant Cement durch Heidelberg Materials (+1,2%). Damit baue Heidelberg Materials die Wettbewerbsposition in den USA weiter aus und sei damit für die zweite Trump-Präsidentschaft noch besser aufgestellt, hieß es im Handel.

Hugo Boss brachen dagegen um 8,5 Prozent ein. Belastend wirkte ein Artikel im "Handelsblatt". Danach habe Hugo-Boss-Chef Daniel Grieder mit dem österreichischen Investor Rene Benko die Modemarke unter die eigene Kontrolle bringen wollen. Dass er vorab eine Geschäftsprognose an Benko verraten haben soll, interessiere nun die Behörden, so die Zeitung. Die Finanzmarktaufsicht Bafin habe dem Vernehmen nach eine Vorprüfung eingeleitet.

LEG Immobilien fielen um 0,9 Prozent zurück. Der Immobilienkonzern stockte eine Wandelschuldverschreibung um 200 Millionen Euro auf. Den Nettoerlös aus der Emission will LEG zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 19.425,73 +0,9% +15,95% DAX-Future 19.469,00 +0,9% +11,00% XDAX 19.428,41 +0,8% +15,86% MDAX 26.225,82 +0,1% -3,27% TecDAX 3.396,83 +0,2% +1,76% SDAX 13.449,89 +0,4% -3,64% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,44 +41 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 29 11 0 1.939,6 42,9 52,3 MDAX 35 15 0 331,8 18,9 21,2 TecDAX 19 11 0 402,7 9,9 11,9 SDAX 42 27 1 77,6 6,2 6,9 ===

