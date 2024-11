DOGE Coin News: 3 Gründe für 152 % in 1 Monat

In diesem Jahr konnte Dogecoin bereits um 351 % steigen, wobei davon allein 152 % auf den vergangenen Monat zurückzuführen ist. Welche drei Gründe den $DOGE-Kurs zuletzt am meisten angetrieben haben, erfahren Sie nun im folgenden Beitrag.

Valour startet ersten Dogecoin-ETP

Am 27. November hat Valour Inc., eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, bekannt gegeben, dass sie den ersten mit $DOGE hinterlegten Dogecoin-ETP (Exchange Traded Product) in den nordischen Ländern zur Verfügung stellen wird. Gelistet wird dieser am schwedischen Spotlight Stock Market und verlangt eine Managementgebühr in Höhe von 1,9 %.

Mithilfe des Dogecoin-ETPs erhalten Anleger die Möglichkeit, in die Kryptowährung zu investieren, ohne diese selbst Halten zu müssen. Zudem profitieren sie von einem regulierten Zugang, wobei sie sich weniger Sorgen um Steuern und Verwahrung machen müssen. Somit könnten die Kapitalzuflüsse in $DOGE zusätzlich gefördert werden.

Zugänglich ist der Dogecoin-ETP sowohl für private als auch institutionelle Anleger. Begründet wurde der Schritt von der Leiterin von Nordics bei Valour damit, dass $DOGE an Popularität gewinnt und die Anleger ein Interesse an innovativen und diversifizierten Anlagemöglichkeiten zeigen.

Bereits zuvor hat das Unternehmen ETPs für verschiedene Kryptowährungen herausgebracht. Dazu zählen unter anderem Bitcoin, Ethereum und Solana. Mit Dogecoin soll nun hingegen ein vollkommen neuer Kryptosektor erschlossen werden, welcher in diesem Jahr seinen Höhepunkt erreicht hat, wie mehrere On-Chain-Daten sowie andere Quellen offenbaren.

Allerdings handelt es sich dabei nicht um das erste börsennotierte Investmentprodukt für den Memecoin-Sektor. Bereits im September wurde von dem Memetoken Bonk in Zusammenarbeit mit Osprey Funds ein ETP für den eigenen Memecoin herausgebracht. Allerdings richtet sich dieser an akkreditierte Anleger mit einem Mindestinvestment von 10.000 USD. Zudem hat Matt Hougan von Bitwise sein Interesse an Memecoin-ETFs geäußert.

Dogecoin soll sich durch Holding-Übernahme weiterentwickeln

Nicht vergessen werden sollte die Übernahme der Dogecoin Holding Inc. durch die Blockchain Capital Inc., welche nur eine Woche nach der Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten erfolgte.

Somit soll die Adoption von Dogecoin auf die nächste Stufe gebracht werden. Dafür möchte es das starke Branding des Memecoins nutzen, der sogar den berühmten und vermögenden Unternehmer Elon Musk zu seinen Fans zählen kann.

Auch andere erfolgreiche Krypto-Projekte wurden schon von Unternehmen übernommen und weiter vorangetrieben, wie das Beispiel der erfolgreichen NFT-Kollektion Pudgy Penguins zeigt. Erst heute wurde bekannt gegeben, dass der große institutionelle Investor Animoca Brands ebenfalls mit dieser Marke zusammenarbeiten wird. Aber auch Pixelmon wurde damals übernommen.

Der Kryptomarkt ist in der letzten Zeit stark expandiert, weshalb Fusionen und Übernahmen in zugenommen haben. Insbesondere im KI-Sektor ist dabei das Projekt Artificial Supertintelligence Alliance ($FET) hervorzuheben.

Dogecoin hatte zuvor schon einige bedeutende Entwicklungsschritte mit seiner Layer-1 vollzogen. Zunächst wurde der ökologische Fußabdruck mithilfe von Elon Musk reduziert. Ebenso führte es wie Bitcoin mithilfe von Inscriptions DRC-20-Token, Retrospiele und NFTs mit dem Namen Doginals ein. Zudem gibt es nun eine eigene Layer-2.

Bald könnten noch viele weitere Produkte und Anwendungen folgen, wie es bei vergleichbaren Memecoins wie Shiba Inu, Floki Inu, Pepe Unchained, Crypto All-Stars, Flockerz und anderen beobachtet wird.

Bemerkenswert ist auch der Verkauf der Domain doge.com für einen Preis in Höhe von 10,42 Mio. USD, was die Bedeutung der Marke und des Sektors unterstreicht. Allerdings wird diese Abkürzung seit neuestem auch von Musk für sein Department of Government Efficiency (D.O.G.E) verwendet.

Dogecoin ist der Marktbegründer im Memecoin-Superzyklus

Einer der wichtigsten Faktoren für den hohen Kursanstieg von Dogecoin ist natürlich das bullische Marktumfeld. Denn durch die Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten wird für eine besonders kryptofreundliche Politik gesorgt. Zudem widmen sich er und seine Familie auch unternehmerisch der Kryptoindustrie.

Außerdem stellt er eine Regierung aus Unterstützern von Kryptowährungen zusammen. Dazu zählen auch einige bekannte Größen wie Charles Hoskinson von Cardano, Brad Garlinghouse von Ripple und Elon Musk von Tesla. Ebenso wird der kritisch gegenüber digitalen Assets eingestellte SEC-Vorsitzende bei Trumps Amtseintritt zurücktreten.

Hinzu kommt der neue Zinssenkungszyklus der amerikanischen Notenbank, welcher weitere Liquidität in die Finanzmärkte treibt. Deswegen nimmt auch das Interesse an zyklischen Vermögenswerten wie Technologiewerten und Kryptowährungen wieder zu. Von dieser Risk-on-Stimmung profitieren wiederum die spekulativen Memecoins, wobei Analysten von Bernstein sogar eine marktunabhängige Rally für Kryptos erwarten.

In diesem Jahr hat der Memetoken-Sektor alle Rekorde gebrochen. Dies lässt sich an einem neuen Hoch der Google-Suchanfragen, der CoinMarketCap-Suchen, des Anteils des DEX-Volumens von 37,7 %, den mehr als 75 % in diesem Jahr erstellten Memetoken und einigen weiteren Parametern ablesen, wie den Rekordeinnahmen der Launchplattformen.

Da es sich bei Dogecoin um den führenden Memecoin handelt, ist er auf den meisten Handelsplätzen verfügbar. Somit kann deutlich leichter Kapital in diesen fließen. Ebenso bietet er angesichts seiner langen Historie eine höhere Sicherheit und stellt für viele die erste Wahl im Memecoin-Sektor dar, weil er der Urvater und Alpharüde der Memetoken ist.

