Strategische Fokussierung: NORMA Group initiiert Verkaufsprozess für Wassermanagement-Geschäft Maintal, Deutschland, 28. November 2024 - Die NORMA Group will sich noch stärker auf ihr Kerngeschäft als Marktführer für Verbindungstechnologie fokussieren. Der Vorstand hat beschlossen, einen Prozess zum Verkauf der globalen Geschäftsaktivitäten der strategischen Geschäftseinheit Water Management einzuleiten. Dieser Schritt ist das Ergebnis einer eingehenden Prüfung durch den Vorstand bezüglich der weiteren strategischen Ausrichtung des Unternehmens. Die Marktposition der verbleibenden Geschäftsbereiche Industry Applications und Mobility & New Energy soll gestärkt werden. Vorstandsvorsitzender Guido Grandi: "In einem anhaltend schwierigen Marktumfeld haben wir unser Portfolio überprüft und sondieren Verkaufsoptionen für das globale Wassermanagement-Geschäft. Wir konzentrieren uns künftig noch stärker auf unsere angestammten Kerngeschäftsfelder: funktionskritische Verbindungstechnik für Mobilität, Infrastruktur, Maschinen und weitere Industrieanwendungen. Wir sehen insbesondere im Bereich Industry Applications großes Potenzial für profitables Wachstum, sowohl aus eigener Kraft als auch durch Akquisitionen." Durch die Abspaltung des Wassergeschäfts kann die NORMA Group Ressourcen und Kapazitäten für weiteres Wachstum in den Geschäftsbereichen Industry Applications und Mobility & New Energy freisetzen. Diese Bereiche verfügen über viele Synergien: Es handelt sich vielfach um ähnliche oder identische Produktgruppen, die in denselben Werken produziert werden können. Zu den Produkten zählen Metallschellen, Rohrkupplungen, Kunststoffsteckverbinder, Leitungssysteme und weitere Verbindungselemente. Guido Grandi: "Unser langfristiges Ziel bleibt unverändert: Wir wollen unseren Kunden einen Mehrwert mit innovativer Verbindungstechnologie bieten und nachhaltig profitables Wachstum erzielen. Den 2023 gestarteten Ausbau des Industriegeschäfts im Rahmen des Programms 'Step Up' setzen wir mit dem nun angestoßenen Prozess konsequent weiter fort." Die NORMA Group wurde 2006 als Zusammenschluss zweier europäischer Unternehmen für Verbindungstechnik gegründet. Ab 2012 hat das Unternehmen durch mehrere Unternehmenszukäufe ein Geschäft mit Wassermanagement-Produkten aufgebaut. In der strategischen Geschäftseinheit Water Management erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2023 rund 1.500 Mitarbeitende weltweit einen Umsatz in Höhe von rund 300 Millionen Euro, was rund einem Viertel des Konzernumsatzes von rund 1,2 Milliarden Euro entspricht. Die NORMA Group wird den Verkaufsprozess nun einleiten. Dauer und Ergebnis dieses Prozesses sind derzeit offen. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.normagroup.com . Für Pressefotos besuchen Sie unsere Plattform www.normagroup.com/Pressebilder . Pressekontakt Lina Bosbach Director Group Communications Email: Lina.Bosbach@normagroup.com Phone: +49 (0)6181 - 6102 7606 Jennifer Oborny Group Communications Manager Email: Jennifer.Oborny@normagroup.com Phone: +49 (0)6181 - 6102 7604 Investorenkontakt Sebastian Lehmann Vice President Investor Relations & Corporate Social Responsibility E-Mail: Sebastian.Lehmann@normagroup.com Tel.: +49 152 34601581 Über NORMA Group Die NORMA Group ist ein internationaler Marktführer für hochentwickelte und standardisierte Verbindungstechnologie sowie Fluid-Handling-Technologie. Mit rund 7.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beliefert die NORMA Group Kunden in über 100 Ländern mit mehr als 40.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt die NORMA Group ihre Kunden und Geschäftspartner, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende Ressourcenverknappung zu reagieren. Die Produkte der NORMA Group tragen dazu bei, klimaschädliche Emissionen zu reduzieren und Wasser effizient zu nutzen. Zum Einsatz kommen die innovativen Verbindungslösungen in Systemen zur Wasserversorgung, zur Bewässerung und zur Entwässerung, in Fahrzeugen mit konventionellen oder alternativen Antriebsarten, in Schiffen und Flugzeugen sowie in Gebäuden. Im Jahr 2023 erwirtschaftete die NORMA Group einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 25 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im SDAX.



